Европе не нужен российский газ: что происходит со спросом на топливо из РФ

Падение спроса привело к тому, что в середине ноября газохранилища в ЕС были заполнены на 95%, что является почти историческим максимумом.

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Страны Европейского союза успешно отказываются от российских энергоносителей: в ноябре ЕС сократил спрос на газ на четверть несмотря на снижение температуры воздуха. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании ICIS.

Спрос на газ в ЕС был на 24% ниже среднего пятилетнего показателя в ноябре после аналогичного снижения в октябре. Чтобы избавиться от российского газа, европейское сообщество активно использует альтернативные источники или просто сдерживает потребление. Теплая осень и сверхвысокие цены на газ также помогали сокращать спрос на газ.

Как сообщает издание, Германия и Италия — две крупнейшие страны-потребити газа в ЕС, снизили спрос на газ на 23% и 21% соответственно. Во Франции и Испании спрос на "голубое топливо" снизился на пятую часть, а в Нидерландах — более чем на треть.

Падение спроса привело к тому, что в середине ноября газохранилища в ЕС были заполнены на 95%, что является почти историческим максимумом. Но более холодная погода в последние недели увеличила спрос, и хранилища сейчас заполнены примерно на 93%.

Тем временем с 5 декабря вступило в силу нефтяное эмбарго на морские поставки российской нефти в Евросоюз. Потолок цен на нефть из России установили на уровне 60 долларов за баррель. Евросоюз, G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть еще 2 декабря.

Компании указанных стран теперь не смогут оказывать брокерские, страховые и другие услуги для морской перевозки нефти из РФ в третьи страны, если ее не продали по цене ниже потолка. Если физлица или компании нарушат это правило, они рискуют попасть под санкции.

Фокус ранее писал о вводе Евросоюзом 8-го пакета санкций против России в октябре. Данный пакет позволил выработать основы для нефтяного эмбарго.