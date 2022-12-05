Європі не потрібен російський газ: що відбувається з попитом на паливо з РФ

Падіння попиту призвело до того, що в середині листопада газосховища в ЄС були заповнені на 95%, що є майже історичним максимумом.

Related video

Країни Європейського союзу успішно відмовляються від російських енергоносіїв: у листопаді ЄС скоротив попит на газ на чверть, попри зниження температури повітря. Про це пише Financial Times з посиланням на дані аналітичної компанії ICIS.

Попит на газ у ЄС був на 24% нижчим за середній п'ятирічний показник у листопаді після аналогічного зниження у жовтні. Щоб позбавитися російського газу, європейська спільнота активно використовує альтернативні джерела або просто стримує споживання. Тепла осінь та надвисокі ціни на газ також допомагали скорочувати попит на газ.

Як повідомляє видання, Німеччина та Італія — дві найбільші країни-споживання газу в ЄС, знизили попит на газ на 23% і 21% відповідно. У Франції та Іспанії попит на "блакитне паливо" знизився на п'яту частину, а в Нідерландах — більш ніж на третину.

Падіння попиту призвело до того, що в середині листопада газосховища в ЄС були заповнені на 95%, що є майже історичним максимумом. Але холодніша погода в останні тижні збільшила попит, і сховища зараз заповнені приблизно на 93%.

Водночас з 5 грудня набуло чинності нафтове ембарго на морські постачання російської нафти до Євросоюзу. Стеля цін на нафту з Росії встановила на рівні 60 доларів за барель. Євросоюз, G7 та Австралія погодили стелю цін на російську нафту ще 2 грудня.

Компанії зазначених країн тепер не зможуть надавати брокерські, страхові та інші послуги для морського перевезення нафти з РФ до третіх країн, якщо її не продали за ціною, нижчою від стелі. Якщо фізособи чи компанії порушать це правило, вони ризикують потрапити під санкції.

Фокус раніше писав про введення Євросоюзом 8-го пакета санкцій проти Росії у жовтні. Цей пакет дозволив виробити основи для нафтового ембарго.