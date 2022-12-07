Как пользоваться генератором без риска для здоровья: инструкция от ГСЧС

Из-за участившихся случаев отравлений угарным газом спасатели решили рассказать украинцам, как правильно пользоваться генератором, чтобы не оказаться в больнице.

Related video

Ракетные атаки РФ спровоцировали частые отключения света в Украине, поэтому украинцы начали скупать генераторы. Но оказалось, что многие граждане не соблюдают правила пользования генераторами, что может привести к летальным случаям.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, в ночь на 6 декабря селе Белогородка, что в Киевской области из-за неправильной эксплуатации бензинового генератора отравилась угарным газом 18-летняя девушка. Ее жизнь, к счастью, удалось спасти, сейчас девушка под наблюдением медиков в больнице.

А спасатели, тем временем, решили напомнить о главных правилах использования генератора:

генератор можно использовать только на открытом воздухе;

нельзя использовать генератор в здании, потому что во время работы он выделяет угарный газ, что может привести к отравлению и летальным исходам;

устанавливать генератор нужно так, чтобы расстояние до ближайшей поверхности (стены, окна и т.п.) было не менее 6 метров. Это важно, потому что при работе он сильно нагревается и предметы поблизости могут вспыхнуть;

заправляется генератор нужно только на открытом воздухе, а хранить топливо необходимо как можно дальше (из-за риска пожара).

Украинцам выплачивают компенсацию за купленные генераторы: как получить

Жители многоквартирных домов, которые купили (или только собираются приобрести) генератор электроэнергии, могут получить компенсацию от государства. Например, в Киеве программой могут воспользоваться:

объединения сообщников многоквартирных домов;

жилищные кооперативы;

управдомы многоквартирных домов.

Денежную компенсацию можно получить:

купив генератор, а покупку оформить через банковское отделение

написать заявление о частичном возмещении стоимости;

предоставить заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпренимателей и общественных организаций;

копию протокола совладельцев о выборе управдома (если ранее не создали ОСМД);

заверенную копия расходной накладной на генератор.

Государство компенсирует 75% стоимости генератора. Однако сумма компенсации не может превышать 80 тыс. грн.

Ранее Фокус писал о том, можно ли установить генератор электричества в многоэтажке. Эксперты объяснили, что необходимо для оборудования многоквартирного дома генератором, а также, какие условия эксплуатации генератора существуют. Также Фокус выбрал топ 5 дизельных генераторов на рынке Украины.