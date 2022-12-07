Как пользоваться генератором без риска для здоровья: инструкция от ГСЧС
Из-за участившихся случаев отравлений угарным газом спасатели решили рассказать украинцам, как правильно пользоваться генератором, чтобы не оказаться в больнице.
Ракетные атаки РФ спровоцировали частые отключения света в Украине, поэтому украинцы начали скупать генераторы. Но оказалось, что многие граждане не соблюдают правила пользования генераторами, что может привести к летальным случаям.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, в ночь на 6 декабря селе Белогородка, что в Киевской области из-за неправильной эксплуатации бензинового генератора отравилась угарным газом 18-летняя девушка. Ее жизнь, к счастью, удалось спасти, сейчас девушка под наблюдением медиков в больнице.
А спасатели, тем временем, решили напомнить о главных правилах использования генератора:
- генератор можно использовать только на открытом воздухе;
- нельзя использовать генератор в здании, потому что во время работы он выделяет угарный газ, что может привести к отравлению и летальным исходам;
- устанавливать генератор нужно так, чтобы расстояние до ближайшей поверхности (стены, окна и т.п.) было не менее 6 метров. Это важно, потому что при работе он сильно нагревается и предметы поблизости могут вспыхнуть;
- заправляется генератор нужно только на открытом воздухе, а хранить топливо необходимо как можно дальше (из-за риска пожара).
Украинцам выплачивают компенсацию за купленные генераторы: как получить
Жители многоквартирных домов, которые купили (или только собираются приобрести) генератор электроэнергии, могут получить компенсацию от государства. Например, в Киеве программой могут воспользоваться:
- объединения сообщников многоквартирных домов;
- жилищные кооперативы;
- управдомы многоквартирных домов.
Денежную компенсацию можно получить:
- купив генератор, а покупку оформить через банковское отделение
- написать заявление о частичном возмещении стоимости;
- предоставить заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпренимателей и общественных организаций;
- копию протокола совладельцев о выборе управдома (если ранее не создали ОСМД);
- заверенную копия расходной накладной на генератор.
Государство компенсирует 75% стоимости генератора. Однако сумма компенсации не может превышать 80 тыс. грн.
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