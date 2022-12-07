Як користуватися генератором без ризику для здоров'я: інструкція від ДСНС

Через часті випадки отруєнь чадним газом рятувальники вирішили розповісти українцям, як правильно користуватися генератором, щоб не опинитися в лікарні.

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Ракетні атаки РФ спровокували часті відключення світла в Україні, тож українці почали скуповувати генератори. Але виявилося, що багато громадян не дотримуються правил користування генераторами, що може призвести до летальних випадків.

Як повідомляє пресслужба ДСНС України, у ніч на 6 грудня селі Білогородка, що в Київській області через неправильну експлуатацію бензинового генератора отруїлася чадним газом 18-річна дівчина. Її життя, на щастя, вдалося врятувати, наразі дівчина під наглядом медиків у лікарні.

А рятувальники тим часом вирішили нагадати про головні правила використання генератора:

генератор можна використовувати лише на відкритому повітрі;

не можна використовувати генератор у будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних наслідків;

встановлювати генератор потрібно так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менша за 6 метрів. Це важливо, тому що під час роботи він дуже нагрівається, і предмети поблизу можуть спалахнути;

Заправляти генератор потрібно тільки на відкритому повітрі, а зберігати паливо необхідно якнайдалі (через ризик пожежі).

Українцям виплачують компенсацію за куплені генератори: як отримати

Мешканці багатоквартирних будинків, які купили (або збираються придбати) генератор електроенергії, можуть отримати компенсацію від держави. Наприклад, у Києві програмою можуть скористатися:

об'єднання спільників багатоквартирних будинків;

житлові кооперативи;

керівники багатоквартирних будинків.

Грошову компенсацію можна отримати:

купивши генератор, а купівлю оформити через банківське відділення

написати заяву про часткове відшкодування вартості;

надати засвідчену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських організацій;

копію протоколу співвласників про вибір керівника будинку (якщо раніше не створили ОСББ);

засвідчену копію видаткової накладної на генератор.

Держава компенсує 75% від вартості генератора. Проте сума компенсації не може перевищувати 80 тисяч гривень.

Раніше Фокус писав про те, чи можна встановити генератор електрики в багатоповерхівці. Експерти пояснили, що необхідно для обладнання багатоквартирного будинку генератором, а також які умови експлуатації генератора існують. Також Фокус вибрав топ 5 дизельних генераторів на ринку України.