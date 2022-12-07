Як користуватися генератором без ризику для здоров'я: інструкція від ДСНС
Через часті випадки отруєнь чадним газом рятувальники вирішили розповісти українцям, як правильно користуватися генератором, щоб не опинитися в лікарні.
Ракетні атаки РФ спровокували часті відключення світла в Україні, тож українці почали скуповувати генератори. Але виявилося, що багато громадян не дотримуються правил користування генераторами, що може призвести до летальних випадків.
Як повідомляє пресслужба ДСНС України, у ніч на 6 грудня селі Білогородка, що в Київській області через неправильну експлуатацію бензинового генератора отруїлася чадним газом 18-річна дівчина. Її життя, на щастя, вдалося врятувати, наразі дівчина під наглядом медиків у лікарні.
А рятувальники тим часом вирішили нагадати про головні правила використання генератора:
- генератор можна використовувати лише на відкритому повітрі;
- не можна використовувати генератор у будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних наслідків;
- встановлювати генератор потрібно так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менша за 6 метрів. Це важливо, тому що під час роботи він дуже нагрівається, і предмети поблизу можуть спалахнути;
- Заправляти генератор потрібно тільки на відкритому повітрі, а зберігати паливо необхідно якнайдалі (через ризик пожежі).
Українцям виплачують компенсацію за куплені генератори: як отримати
Мешканці багатоквартирних будинків, які купили (або збираються придбати) генератор електроенергії, можуть отримати компенсацію від держави. Наприклад, у Києві програмою можуть скористатися:
- об'єднання спільників багатоквартирних будинків;
- житлові кооперативи;
- керівники багатоквартирних будинків.
Грошову компенсацію можна отримати:
- купивши генератор, а купівлю оформити через банківське відділення
- написати заяву про часткове відшкодування вартості;
- надати засвідчену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських організацій;
- копію протоколу співвласників про вибір керівника будинку (якщо раніше не створили ОСББ);
- засвідчену копію видаткової накладної на генератор.
Держава компенсує 75% від вартості генератора. Проте сума компенсації не може перевищувати 80 тисяч гривень.
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