Украинцам стоит подготовиться: почему продукты скоро будут стоить несколько дороже

По словам первого замминистра аграрной политики Тараса Высоцкого, все зависит от того, какая в дальнейшем будет частота отключений и, соответственно, от потребностей использования альтернативных источников, которые являются более дорогими.

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В Украине может начаться новая волна подорожания продуктов из-за нестабильной работы энергосистемы после ракетных атак и частых отключений света. Ожидается, что продукты подорожают, если ситуация в энергетике не улучшится в ближайшее время. Об этом в эфире телемарафона сказал первый замминистра аграрной политики Тарас Высоцкий.

По его словам, электроэнергия в зависимости от типа продукта влияет на его цену на 3-5%. Все зависит от того, какая в дальнейшем будет частота отключений и, соответственно, от потребностей использования альтернативных источников, которые являются более дорогими.

"Если ситуация будет текущей, с прогнозируемым плановым отключением, то существенного удорожания не предполагается. Будут незначительные корректировки, на несколько процентов, но не больше", — рассказал чиновник.

Он отметил, что базовым продуктам не грозит подорожание из-за частых отключений света. По словам Тараса Высоцкого, Украина выращивает значительно больше зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, чем нужно для внутреннего потребления. Значительная часть продукции всегда отправляется на экспорт, но при необходимости она будет направлена не на экспорт, а на внутренний рынок.

Напомним, по информации Госстата, в октябре инфляция достигла 2,5% по отношению к сентябрю, тогда когда сентябрьский показатель составил 1,9%. В своем новом обзоре "Яйца дороже, гречка дешевле. Как меняются цены в Украине и причем здесь ракеты от РФ" Фокус приходит к выводу, что главным фактором, который ведет к ускорению роста цен, выступает полномасштабное вторжение РФ.

Тем временем ВС РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу 6 декабря и повредили объект промышленной инфраструктуры. Из-за обстрела пострадал один человек.