Українцям варто підготуватися: чому продукти скоро коштуватимуть дещо дорожче

За словами першого заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького, все залежить від того, яка надалі буде частота відключень і, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими.

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В Україні може початися нова хвиля подорожчання продуктів через нестабільну роботу енергосистеми після ракетних атак та частих відключень світла. Очікується, що продукти подорожчають, якщо ситуація в енергетиці не покращиться найближчим часом. Про це в ефірі телемарафону сказав перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

За його словами, електроенергія, залежно від типу продукту, впливає на його ціну на 3-5%. Все залежить від того, яка надалі буде частота відключень і, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими.

"Якщо ситуація буде теперішньою, із прогнозованим плановим відключенням, то суттєвого подорожчання не передбачається. Будуть незначні коригування, на кілька відсотків, але не більше", — розповів чиновник.

Він зазначив, що базовим продуктам не загрожує подорожчання через часті відключення світла. За словами Тараса Висоцького, Україна вирощує значно більше зернових, олійних культур та продуктів їхнього перероблення, ніж потрібно для внутрішнього споживання. Значна частина продукції завжди вирушає на експорт, але за необхідності вона буде спрямована не на експорт, а на внутрішній ринок.

Нагадаємо, за інформацією Держстату, у жовтні інфляція досягла 2,5% проти вересня, тоді коли вересневий показник становив 1,9%. У своєму новому огляді "Яйця дорожчі, гречка дешевша. Як змінюються ціни в Україні і причому тут ракети від РФ" Фокус приходить до висновку, що головним фактором, який веде до прискорення зростання цін, виступає повномасштабне вторгнення РФ.

Тим часом ЗС РФ завдали ракетного удару по Кривому Розі 6 грудня та пошкодили об'єкт промислової інфраструктури. Через обстріл постраждала одна людина.