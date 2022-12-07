Сдан в эксплуатацию: российский газопровод "Сила Сибири" дотянули до Шанхая

К 2025 году по магистральному трубопроводу из Якутии в КНР будут поставлять 38 млрд кубометров газа в год. Китайцы надеются, что это поможет развитию восточных регионов страны.

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В Китае завершили строительство ключевого участка трубопровода "Сила Сибири", что позволяет транспортировать природный газ из России в Шанхай. Об этом пишет китайское агентство Xinhua.

Как уточняется, газопровод в КНР начинается в приграничном городе Хэйхэ и заканчивается в китайском мегаполисе. На этом пути магистраль пересекает девять провинций, автономных районов и городов центрального подчинения.

В настоящее время участок газопровода Тайань-Тайсин официально сдан в эксплуатацию.

Общая протяженность магистрального трубопровода составляет 5111 км. Ожидается, что к 2025 году по нему из Якутии будут поставлять 38 млрд кубометров газа в год.

"Ключевой энергетический коридор даст мощный толчок энергетической безопасности и качественному развитию восточных регионов страны", –– считают в Китае.

В первом полугодии текущего года прокачка газа по магистрали увеличилась на 63% и составила 7,5 млрд кубометров.

Напомним, Россия готовится построить газопровод "Сила Сибири 2" для увеличения поставок природного газа в Китай. По новой магистрали Россия планирует продавать КНР до 50 млрд кубометров газа в год. Стороны уже согласовали все условия поставок, включая цену.

Ранее стало известно, что "Газпром" в этом году снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 45%.