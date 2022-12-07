Здано в експлуатацію: російський газопровід "Сила Сибіру" дотягнули до Шанхаю

До 2025 року магістральним трубопроводом з Якутії до КНР поставлятимуть 38 млрд кубометрів газу на рік. Китайці сподіваються, що це допоможе розвитку східних регіонів країни.

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У Китаї завершили будівництво ключової ділянки трубопроводу "Сила Сибіру", що дозволяє транспортувати природний газ із Росії до Шанхаю. Про це пише китайська агенція Xinhua.

Як уточнюється, газопровід у КНР починається у прикордонному місті Хейхе та закінчується у китайському мегаполісі. На цьому шляху магістраль перетинає дев'ять провінцій, автономних районів та міст центрального підпорядкування.

Наразі ділянку газопроводу Таянь-Тайсін офіційно здано в експлуатацію.

Загальна довжина магістрального трубопроводу становить 5111 км. Очікується, що до 2025 року з нього з Якутії поставлятимуть 38 млрд кубометрів газу на рік.

"Ключовий енергетичний коридор дасть потужний поштовх енергетичній безпеці та якісному розвитку східних регіонів країни", — вважають у Китаї.

У першому півріччі поточного року прокачування газу по магістралі збільшилося на 63% і склало 7,5 млрд кубометрів.

Нагадаємо, Росія готується побудувати газопровід "Сила Сибіру 2" для збільшення постачання природного газу до Китаю. По новій магістралі Росія планує продавати КНР до 50 млрд кубометрів газу на рік. Сторони вже погодили всі умови постачання, включаючи ціну.

Раніше стало відомо, що "Газпром" цього року знизив експорт газу до країн далекого зарубіжжя на 45%.