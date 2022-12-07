"Нужны десятки": первые трансформаторы привезут в Украину только в марте (видео)

По словам руководителя Центра исследований энергетики Александра Харченко, везти трансформаторы будут на кораблях, на что уйдет 5-6 недель. Трансформатор весит 250 тонн, по воздуху его могла доставить только "Мрия".

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Новые трансформаторы, которые должны заменить те, которые были повреждены российскими ракетами, начнут поставлять в Украину только с весны. Первые привезут марте-апреле. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает Obozrevatel.

Поиск этих систем усложнятся логистикой, поскольку они весят около 250 тонн, и ни один самолет в мире, кроме разрушенной "Мрии", не может доставить такой груз.

По словам Харченко, трансформатор — высокотехнологичная система, но он занимает площадь в полтора железнодорожных вагона.

[ + – ] Александр Харченко — о трансформаторах для Украины

"Когда он будет произведен, самолета, который мог бы перевезти 250 тонн, больше в мире не существует, — пояснил руководитель Центра исследований энергетики. — Поэтому придется везти кораблями".

Перевозка трансформаторов морским транспортом займет в общей сложности порядка 5-6 недель.

"Поэтому первые трансформаторы доедут в Украину в марте-апреле. До того времени будет очень сложно", – сказал Харченко.

Вместе с тем, он отметил, что на Запорожском трансформаторном заводе налажено собственное производство этих агрегатов, несмотря на обстрелы.

Но все же без поставок из-за рубежа нельзя обойтись. В этом направлении проводится активная работа, поддержка партнеров значительная, заказывают новые, ищут бывшие в употреблении. Однако это все — единицы, а Украине нужны десятки.

Ранее Фокус разбирался в том, можно ли ввезти в Украину генератор без пошлины. Правительство Украины разрешило ввоз генераторов и прочих подобных систем без налогообложения.

Напомним, что бойцы Нацгвардии сбили российскую крылатую ракету Х-101 из крупнокалиберного пулемета. Мобильные группы оперативно реагируют на обстрелы и сбивают дроны и ракеты ВС РФ.