"Потрібні десятки": перші трансформатори привезуть в Україну лише в березні (відео)

За словами керівника Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, везти трансформатори будуть на кораблях, на що піде 5-6 тижнів. Трансформатор важить 250 тонн, повітрям його могла доставити тільки "Мрія".

Related video

Нові трансформатори, які мають замінити ті, що були пошкоджені російськими ракетами, почнуть постачати в Україну лише з весни. Перші привезуть у березні-квітні. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає Obozrevatel.

Пошук цих систем ускладниться логістикою, оскільки вони важать майже 250 тонн, і жоден літак у світі, окрім зруйнованої "Мрії", не може доставити такий вантаж.

За словами Харченка, трансформатор — високотехнологічна система, але він займає площу в півтора залізничні вагони.

[ + – ] Олександр Харченко — про трансформатори для України

"Коли його буде вироблено, літака, який міг би перевезти 250 тонн, більше у світі не існує, — пояснив керівник Центру досліджень енергетики. — Тому доведеться везти кораблями".

Перевезення трансформаторів морським транспортом займе приблизно 5-6 тижнів.

"Тому перші трансформатори доїдуть до України у березні-квітні. До того часу буде дуже складно", — сказав Харченко.

Водночас він зазначив, що на Запорізькому трансформаторному заводі налагоджено власне виробництво цих агрегатів, незважаючи на обстріл.

Але все ж таки без поставок із-за кордону не можна обійтися. У цьому напрямі проводиться активна робота, підтримка партнерів значна, замовляють нові, шукають вживані. Однак це все одиниці, а Україні потрібні десятки.

Раніше Фокус розбирався в тому, чи можна ввезти в Україну генератор без мита. Уряд України дозволив ввезення генераторів та інших подібних систем без оподаткування.

Нагадаємо, що бійці Нацгвардії збили російську крилату ракету Х-101 із великокаліберного кулемета. Мобільні групи оперативно реагують на обстріли та збивають дрони та ракети ЗС РФ.