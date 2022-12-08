Часть украинцев до сих пор без света после атак РФ: где самая сложная ситуация

По информации "Укрэнерго", из-за повреждений во время ракетных ударов электростанций и высоковольтной сети в системе до сих пор сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

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В Украине по состоянию на утро, 8 декабря, продолжаются восстановительные работы украинской энергетики после ракетных ударов России. Самая тяжелая ситуация со светом — на востоке страны, поскольку вечером 7 декабря россияне обстреляли несколько районов региона. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго".

"Там, где позволяет ситуация, проводится обследование состояния электросетей. После получения допуска от военных будут начаты ремонтные работы", — сообщили в компании.

Отмечается, что в Киевской и Одесской областях ремонтные работы продолжаются круглосуточно. А в самой Одессе энергетики заживляют бытовых потребителей по резервным схемам.

Что касается ситуации по остальным областям Украины то, по информации "Укрэнерго", из-за повреждений во время ракетных ударов электростанций и высоковольтной сети в системе сохраняется значительный дефицит электроэнергии. К тому же, уже утром, 8 декабря, в нескольких областях превышены лимиты — там введены аварийный отключения света.

"Ситуацию усложняют погодные условия: во многих регионах на западе страны мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра влекут за собой обледенение проводов и их повреждение", — добавили в "Укрэнерго".

Тем временем часть оккупированного Донецка осталась без света в четверг, 8 декабря. Электроэнергия отсутствует в многоэтажных жилых домах Ворошиловского района. Местные жители утверждают, что также обесточены дома, которые расположены в Киевском районе захваченного областного центра.

Также сообщалось, что масштабный блэкаут в Украине возможен к Рождеству, если россияне будут и дальше наносить террористические удары по объектам украинской энергетики.