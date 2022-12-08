Частина українців досі без світла після атак РФ: де найскладніша ситуація

За інформацією "Укренерго", через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій і високовольтної мережі в системі досі зберігається значний дефіцит електроенергії.

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В Україні станом на ранок, 8 грудня, продовжуються відновлювальні роботи української енергетики після ракетних ударів Росії. Найважча ситуація зі світлом — на сході країни, оскільки ввечері 7 грудня росіяни обстріляли кілька районів регіону. Про це повідомляє пресслужба компанії "Укренерго".

"Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи", — повідомили в компанії.

Зазначається, що у Київській та Одеській областях ремонтні роботи тривають цілодобово. А в самій Одесі енергетики заживлюють побутових споживачів за резервними схемами.

Щодо ситуації в решті областей України, то, за інформацією "Укренерго", через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій і високовольтної мережі в системі зберігається значний дефіцит електроенергії. До того ж, уже вранці, 8 грудня, у кількох областях перевищено ліміти — там запроваджено аварійне відключення світла.

"Ситуацію ускладнюють погодні умови: у багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом і сильні пориви вітру спричиняють зледеніння дротів та їх пошкодження", — додали в "Укренерго".

Тим часом частина окупованого Донецька залишилася без світла у четвер, 8 грудня. Електроенергія відсутня у багатоповерхових житлових будинках Ворошилівського району. Місцеві жителі стверджують, що також знеструмлено будинки, які розташовані в Київському районі захопленого обласного центру.

Також повідомлялося, що масштабний блекаут в Україні можливий до Різдва, якщо росіяни й надалі завдаватимуть терористичних ударів по об'єктах української енергетики.