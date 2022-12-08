В окупованому Донецьку частковий блекаут: райони без світла та зв'язку, — ЗМІ

У місті, окрім знеструмлених житлових будинків, зупинилася робота електротранспорту.

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У четвер, 8 листопада, у захопленому росіянами Донецьку відбувся частковий блекаут. Про це інформують інтернет-ресурси, підконтрольні окупаційній владі.

За даними пропагандистів, блекаут зафіксовано у кількох районах Донецька, включаючи центральні.

Електроенергія відсутня у багатоповерхових житлових будинках Ворошилівського району. Місцеві жителі стверджують, що також знеструмлено будинки, які розташовані у Київському районі захопленого обласного центру.

"Перобої з електропостачанням також спостерігаються в Ленінському, Кіровському та Куйбишевському районах Донецька. Крім того, перебої є і в роботі інтернету та стільникового зв'язку", — йдеться у повідомленні інтернет-ресурсів, підконтрольних загарбникам.

На момент оприлюднення матеріалу окупаційна адміністрація Донецька офіційно не коментувала частковий блекаут в обласному центрі.

Варто зазначити, що інформацію про перебої з електроенергією у місті також публікують місцеві жителі у соціальних мережах. Один із користувачів зазначив, що під обстріл потрапила електропідстанція, яка розташована на мікрорайоні Смолянка.

"Знову у Смолянку поцілили. Місто без світла. Електротранспорт стоїть", — написала місцева мешканка, коментуючи частковий блекаут у Донецьку.

Зазначимо, що кількома днями раніше в окупованому Донецьку загинула депутатка народної ради ДНР Марія Пирогова. Колаборантка потрапила під масований обстріл поблизу ЦУМу, що розташований у Ворошилівському районі міста.

Також повідомлялося, що масштабний блекаут в Україні можливий до Різдва, якщо ЗС РФ продовжить завдавати ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури.