В оккупированном Донецке частичный блэкаут: районы без света и связи, — СМИ

В городе, помимо обесточенных жилых домов, остановилась работа электротранспорта.

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В четверг, 8 декабря, в захваченном россиянами Донецке произошел частичный блэкаут. Об этом информируют интернет-ресурсы, подконтрольные оккупационным властям.

По данным пропагандистов, блэкаут зафиксирован в нескольких районах Донецка, включая центральные.

Электроэнергия отсутствует в многоэтажных жилых домах Ворошиловского района. Местные жители утверждают, что также обесточены дома, которые расположены в Киевском районе захваченного областного центра.

"Перебои с электроснабжением также наблюдаются в Ленинском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка. Кроме того, перебои есть и в работе интернета и сотовой связи", — говорится в сообщении интернет-ресурсов, подконтрольных захватчикам.

На момент публикации материала оккупационная администрация Донецка официально не комментировала частичный блэкаут в областном центре.

Стоит отметить, что информацию о перебоях с электроэнергией в городе также публикуют местные жители в социальных сетях. Один из пользователей отметил, что под обстрел попала электроподстанция, которая расположена на микрорайоне Смолянка.

"Опять в Смолянку попали. Город без света. Электротранспорт стоит", — написала местная жительница, комментируя частичный блэкаут в Донецке.

Отметим, что несколькими днями ранее в оккупированном Донецке погибла "депутат народного совета ДНР" Мария Пирогова. Коллаборантка попала под массированный обстрел в районе ЦУМа, который расположен в Ворошиловском районе города.

Также сообщалось, что масштабный блэкаут в Украине возможен к Рождеству, если ВС РФ продолжат наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры.