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Экономика Экспорт зерна из Украины

Беларусь разрешит транзит украинского зерна из Литвы, — ООН

Юрий Амбразевич, Антониу Гутерриш
Фото: пресс-служба ООН | Замглавы МИД Беларуси Юрий Амбразевич и генсек ООН Антониу Гутерриш

Белорусские власти не требуют никаких условий, но просят ослабить санкции на экспорт своих удобрений.

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10 декабря заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что белорусские власти разрешат транзит украинского зерна через свою территорию. Пресс-служба написала об этом на официальном сайте Организации объединенных наций.

Как сообщил Юрий Амбразевич, Беларусь согласится на транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из портов Литвы без каких-либо предварительных условий. В то же время, замглавы МИД от лица правительства попросил разрешить экспорт белорусских удобрений, который сейчас запрещен в рамках экономических санкций.

Представительство Беларуси в ООН в Twitter опубликовала кадры встречи Антониу Гутерриша с Юрием Амбразевичем. Отмечается, что дипломаты обсудили вопросы международной и региональной безопасности, а также негативное влияние односторонних санкций на глобальную продовольственную безопасность.

Юрий Амбразевич занимает должность заместителя министра иностранных дел Беларуси с марта 2022 года, а до этого успел наладить связи в Организации объединенных наций. В августе 2015 года он стал Постоянным представителем Республики Беларусь при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. В 2017–2019 годах Юрий Амбразевич был заместителем председателя Европейскрй экономической комиссии ООН сопредседателем Социального форума ООН по правам человека, в 2019 году возглавлял Поисковый комитет по выдвижению кандидатуры следующего генерального директора ЮНЭЙДС.

В ноябре Украина разорвала соглашение о двойном налогообложении с Беларусью, которое действовало с 1994 года. Белорусские резиденты лишились льгот по выплате налогов и вынуждены платить общую ставку в размере 15% вместо 10%.

Недавно Одесский припортовый завод начал отгружать зерно в рамках соглашения. Он обязался в ближайшее время отправить на кораблях 23 тысячи тонн продукции.

Ранее Украина запустила программу Grain from Ukrainе по предотвращению голода в мире. Президент Владимир Зеленский призвал страны "Большой двадцатки" присоединиться к инициативе, призванной накормить жителей Африки и Азии.