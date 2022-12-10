Білорусь дозволить транзит українського зерна з Литви, — ООН

Білоруська влада не вимагає жодних умов, але просить послабити санкції на експорт своїх добрив.

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10 грудня заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич під час зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем заявив, що білоруська влада дозволить транзит українського зерна через свою територію. Пресслужба про це написала на офіційному сайті Організації об'єднаних націй.

Як повідомив Юрій Амбразевич, Білорусь погодиться на транзит українського зерна через свою територію для експорту з портів Литви без попередніх умов. Водночас, заступник глави МЗС від імені уряду попросив дозволити експорт білоруських добрив, який зараз заборонено в межах економічних санкцій.

Представництво Білорусі в ООН у Twitter опублікувало кадри зустрічі Антоніу Гутерреша з Юрієм Амбразевичем. Зазначається, що дипломати обговорили питання міжнародної та регіональної безпеки, а також негативний вплив односторонніх санкцій на глобальну продовольчу безпеку.

Юрій Амбразевич обіймає посаду заступника міністра закордонних справ Білорусі з березня 2022 року, а раніше встиг налагодити зв'язки в Організації об'єднаних націй. У серпні 2015 року він став Постійним представником Республіки Білорусь у Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. У 2017–2019 роках Юрій Амбразевич був заступником голови Європейської економічної комісії ООН співголовою Соціального форуму ООН з прав людини, у 2019 році очолював Пошуковий комітет із висування кандидатури наступного генерального директора ЮНЕЙДС.

У листопаді Україна розірвала угоду про подвійне оподаткування з Білоруссю, яке діяло з 1994 року. Білоруські резиденти втратили пільги з виплати податків і змушені платити загальну ставку у розмірі 15% замість 10%.

Нещодавно Одеський припортовий завод почав відвантажувати зерно в межах угоди. Він зобов'язався найближчим часом відправити на кораблях 23 тисячі тонн продукції.

Раніше Україна запустила програму Grain from Ukrainе щодо запобігання голоду у світі. Президент Володимир Зеленський закликав країни "Великої двадцятки" приєднатися до ініціативи, покликаної нагодувати жителів Африки та Азії.