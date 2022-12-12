Когда друг оказался вдруг: как страны-партнеры РФ усугубляют кризис агрессора

Некоторые страны, ранее лояльно относившиеся к Москве, сейчас скрыто поддерживают международные ограничения: вводят свои санкции или предерживаются западных ограничений, чтобы не "нарваться" на вторичные санкции.

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Полноценное вторжение России в Украину привело к тому, что Москву полностью изолировали от западного мира за счет санкций, которых еще не знала ни одна страна мира. Однако масштабы санкций могут быть еще большими, и ключевую роль в этом играют "дружественные" к режиму Кремля страны. Об этом пишут российские СМИ.

Так, местные журналисты сетуют, что некоторые страны, ранее лояльно относившиеся к Москве, сейчас скрыто поддерживают международные ограничения. На это сетуют российские СМИ.

Скрытая поддержка выражается как минимум в двух формах. Например:

введении ряда блокирующих ограничений, которые в самой РФ санкциями не называют;

придерживание запретов из-за опасений "нарваться" на вторичные санкции.

Российские журналисты отмечают, что в Москве действия дружественные стран санкциями не называют. Так происходит, например, с Казахстаном, который ввел много ограничений, блокирующих взаимную с РФ торговлю.

"Такие дружественные нам страны, как Китай или Сербия, открыто не поддержали санкционную политику западных государств, но скрыто придерживаются запретов, опасаясь вторичных санкций", – сказано в сообщении.

Напомним, Еврокомиссия уже разработала девятый пакет санкций против России за попытку захватить Украину. По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в рамках нового пакета санкций будет ограничена работа с еще тремя российскими банками. Кроме того, санкции коснутся примерно 200 людей, среди которых числятся российские военнослужащие, министры, губернаторы, представители оборонной промышленности РФ, депутаты Госдумы и Совета Федерации.

Ранее Фокус писал, что в ЕС хотят ввести санкции против родственников Рамзана Кадырова. Ограничения собираются наложить на дочерей главы Чечни, а также на его двоюродного брата.