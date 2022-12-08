В Еврокомиссии рассказали о содержании девятого пакета санкций против России (видео)

В ЕС намерены усложнить получение Россией беспилотников, а также наложили ограничения на российские банки, промышленность и на почти 200 физических лиц.

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Девятый пакет санкций ЕС против Российской Федерации вступил в силу в среду, 7 декабря. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Политик сообщила, что в рамках нового пакета санкций будет ограничена работа с еще тремя российскими банками. Кроме того, санкции коснутся примерно 200 людей, среди которых числятся российские военнослужащие, министры, губернаторы, представители оборонной промышленности РФ, депутаты Госдумы и Совета Федерации.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, часть упомянутых лиц тем или иным образом причастны к массированным обстрелам украинской критической инфраструктуры, принудительной депортации украинских детей на территорию РФ, а также к присвоению Россией урожая с оккупированных украинских территорий.

[ + – ] Анонс девятого пакета санкций против РФ

Еще в ЕС наложили полный запрет на транзакции Российского банка развития регионов. Кроме того, новый пакет санкций предусматривает блокировку четырех российских телеканалов.

Ограничения коснулись экспорта товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в войне против Украины. К ним относятся некоторые химические компоненты, нервно-паралитические вещества, электроника, программный софт.

В Еврокомиссии также ввели запрет на прямой экспорт в Российскую Федерацию и Иран моторов, которые могут использоваться для дронов-камикадзе.

Дополнительные ограничения коснулись горнодобывающего сектора России. В ЕС запретили инвестиции в данную отрасль российской промышленности.

Ранее Фокус сообщал, что в Совете национальной безопасности и обороны Украины намерены ввести санкции против 2 тысяч российских пропагандистов. В санкционный список попали деятели культуры, блогеры, журналисты, а также владельцы медиа-ресурсов, которые разжигали ненависть к украинцам.

Еще мы писали, что в Европейском союзе хотят ввести санкции против родственников Рамзана Кадырова. Ограничения собираются наложить на дочерей главы Чечни, а также на его двоюродного брата.