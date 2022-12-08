У Єврокомісії розповіли про зміст дев'ятого пакету санкцій проти Росії (відео)

У ЄС мають намір ускладнити отримання Росією безпілотників, а також наклали обмеження на російські банки, промисловість та майже 200 фізичних осіб.

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Дев'ятий пакет санкцій ЄС проти Російської Федерації набув чинності в середу, 7 грудня. Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн на своїй сторінці у Twitter.

Політик повідомила, що в рамках нового пакету санкцій буде обмежено роботу з ще трьома російськими банками. Крім того, санкції торкнуться приблизно 200 людей, серед яких російські військовослужбовці, міністри, губернатори, представники оборонної промисловості РФ, депутати Держдуми і Ради Федерації.

За словами Урсули фон дер Ляйєн, частина згаданих осіб тим чи іншим чином причетна до масованих обстрілів української критичної інфраструктури, примусової депортації українських дітей на територію РФ, а також до присвоєння Росією врожаю з окупованих українських територій.

[ + – ] Анонс дев'ятого пакета санкцій проти РФ

Ще у ЄС наклали повну заборону на транзакції Російського банку розвитку регіонів. Крім того, новий пакет санкцій передбачає блокування чотирьох російських телеканалів.

Обмеження торкнулися експорту товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у війні проти України. До них належать деякі хімічні компоненти, нервово-паралітичні речовини, електроніка, програмний софт.

У Єврокомісії також запровадили заборону на прямий експорт до Російської Федерації та Ірану моторів, які можуть використовуватися для дронів-камікадзе.

Додаткові обмеження торкнулися гірничодобувного сектора Росії. У ЄС заборонили інвестиції у цю галузь російської промисловості.

Раніше Фокус повідомляв, що у Раді національної безпеки та оборони України мають намір запровадити санкції проти 2 тисяч російських пропагандистів. До списку санкцій потрапили діячі культури, блогери, журналісти, а також власники медіаресурсів, які розпалювали ненависть до українців.

Ще ми писали, що в Європейському союзі хочуть запровадити санкції проти родичів Рамзана Кадирова. Обмеження мають намір накласти на дочок глави Чечні, а також на його двоюрідного брата.