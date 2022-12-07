Підрив економіки: у ЄС націлені на гірничодобувну промисловість Росії, — Financial Times

На гірничодобувний сектор припадає чверть іноземних інвестицій у Росію. РФ є одним із лідерів з виробництва золота, залізняку, урану та фосфатів.

Related video

У Європейському союзі збираються включити до дев'ятого пакета санкцій заборону на інвестиції в гірничодобувну промисловість Російської Федерації. Про це повідомляє міжнародна газета Financial Times.

У джерелі йдеться про те, що гірничодобувна галузь є важливою частиною російської промисловості. Четверта частина іноземних інвестицій у РФ припадала на видобуток золота, залізняку, урану і фосфатів.

Країни Європейського Союзу мають намір обмежити фінансування цієї сфери в Росії для того, щоб ще більше послабити російську економіку. Таким чином, в ЄС розраховують знизити здатність Російської Федерації вести війну в Україні.

Автори публікації наголосили, що нові обмеження не поширюватимуться на деякі конкретні продукти. У виданні повідомляють, що дев'ятий пакет санкцій може бути узгоджений країнами ЄС до кінця наступного тижня.

Нові обмеження також будуть накладені на цивільні технології, які Росія, ймовірно, застосовує для підтримки своєї військової промисловості. Крім того, до дев'ятого пакету санкцій увійде заборона на роботу з ще трьома банками РФ, а також персональні санкції проти 180 осіб.

У Financial Times зазначили, що представники Єврокомісії відмовилися коментувати зміст дев'ятого пакета санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що на думку експертів, прагнення президента РФ Володимира Путіна до конкурентоспроможної військової промисловості недосяжні. В американському Інституті вивчення війни заявили, що РФ має проблеми з постачанням і з військово-промисловою базою.

Фокус також писав про те, що в Британії запровадили санкції проти Олександра Абрамова та Олександра Фролова, які мають відношення до видобувної, транспортної та будівельної галузей Росії. Їм належали акції металургійної та гірничодобувної компанії Evraz Group.

Ще ми писали про те, що незважаючи на економічні санкції, у РФ продовжують виробляти крилаті ракети. Експерти з Conflict Armament Research з'ясували, що у нещодавньому обстрілі Києва Росія використала боєприпаси, виготовлені за кілька місяців до застосування.