Подрыв экономики: в ЕС нацелены на горнодобывающую промышленность России, — Financial Times

На горнодобывающий сектор приходится четверть иностранных инвестиций в Россию. РФ является одним из лидеров по производству золота, железной руды, урана и фосфатов.

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В Европейском союзе собираются включить в девятый пакет санкций запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность Российской Федерации. Об этом сообщает международная газета Financial Times.

В источнике говорится о том, что горнодобывающая отрасль является важнейшей частью российской промышленности. Четвертая часть иностранных инвестиций в РФ приходилась на добычу золота, железной руды, урана и фосфатов.

Страны Европейского союза намерены ограничить финансирование данной сферы в России для того, чтобы еще больше ослабить российскую экономику. Таким образом в ЕС рассчитывают снизить способность Российской Федерации вести войну в Украине.

Авторы публикации подчеркнули, что новые ограничения не будут распространяться на некоторые конкретные продукты. В издании сообщают, что девятый пакет санкций может быть согласован странами ЕС к концу следующей недели.

Новые ограничения также будут наложены на гражданские технологии, которые Россия, предположительно, применяет для поддержки работы своей военной промышленности. Кроме того, в девятый пакет санкций войдет запрет на работу с еще тремя банками РФ, а также персональные санкции против 180 человек.

В Financial Times отметили, что представители Еврокомиссии отказались комментировать содержание девятого пакета санкций против России.

Напомним, что по мнению экспертов, стремление президента РФ Владимира Путина к конкурентоспособной военной промышленности нереализуемы. В американском Институте изучения войны заявили, что у РФ имеются проблемы с поставками и с военно-промышленной базой.

Фокус также писал о том, что в Британии ввели санкции против Александра Абрамова и Александра Фролова, которые имеют отношение к добывающей, транспортной и строительной отраслям России. Им принадлежали акции металлургической и горнодобывающей компании Evraz Group.

Еще мы писали о том, что несмотря на экономические санкции, в РФ продолжают производить крылатые ракеты. Эксперты из Conflict Armament Research выяснили, что в недавнем обстреле Киева Россия использовала боеприпасы, изготовленные за несколько месяцев до применения.