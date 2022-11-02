"Финансируют военную машину ВС РФ": Британия ввела санкции против четырех олигархов из РФ

Александр Абрамов и Александр Фролов, имеющие отношение к добывающей, транспортной и строительной отраслям РФ, помогли Путину поставить промышленность России на военные рельсы.

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Руководство Великобритании ввело санкции в отношении четырех российских олигархов, благодаря которым президент РФ Владимир Путин смог мобилизовать российскую промышленность и перестроить производство для поддержки войны в Украине. Об этом сообщает Sky News.

В правительстве Великобритании подтвердили, что в список санкционных лиц внесли еще четырех олигархов, связанных с президентом Владимиром Путиным.

Новые ограничения распространяются на Александра Абрамова и Александра Фролова, которые имеют отношение к добывающей, транспортной и строительной отраслям РФ.

Абрамов и Фролов связаны с Романом Абрамовичем, они владели крупными пакетами акций металлургической и горнодобывающей компании Evraz Group. Стоимость активов российских бизнесменов оценивается в 4.77 и 1.98 млрд евро соответственно.

По данным британского правительства, у олигархов имеются инвестиции в недвижимость в Великобритании общей стоимостью порядка 100 млн фунтов стерлингов (116 млн евро).

[ + – ] Александр Фролов, совладелец Evraz Group

Глава британского МИДа Джеймс Клеверли заявил, что Путин продолжает полагаться на свою избранную элиту, чтобы сохранить контроль над своей промышленностью и снабжать войска, которые вторглись в Украину.

"Сегодня мы вводим ограничения в отношении четырех олигархов, чье положение зависит от Путина, и которые, в свою очередь, финансируют его военную машину.

По словам Клеверли, таким образом Великобритания усиливает экономическое давление на Путина, усилия в этом направлении будут продолжаться до тех пор, пока Украина не победит.

В списке санкционных лиц также оказались Айрат Шаймиев, чей состояние оценивается в 902 миллиона фунтов стерлингов (1,050 млрд евро), и Альберт Шигабутдинов, с 977 млн фунтов стерлингов (1,136 млрд евро).

Активы упомянутых россиян замораживаются, на их передвижения устанавливается запрет,применяются и другие транспортные ограничения.

Напомним, что Всемирный банк спрогнозировал потери России от нефтяного эмбарго. Западные санкции могут повлиять на поставки нефти из РФ, однако аналитики считают, что для этого нужно участие крупных развивающихся стран.

Ранее Фокус разбирался в том, как Запад может повлиять на экспорт иранского оружия в РФ. Россия широко задействует иранские БПЛА Shahed-136 для периодических атак на украинскую энергоинфраструктуру.