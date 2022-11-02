"Фінансують воєнну машину ЗС РФ": Британія ввела санкції проти чотирьох олігархів із РФ

Олександр Абрамов та Олександр Фролов, які мають стосунок до видобувної, транспортної та будівельної галузей РФ, допомогли Путіну поставити промисловість Росії на військові рейки.

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Керівництво Великобританії запровадило санкції щодо чотирьох російських олігархів, завдяки яким президент РФ Володимир Путін зміг мобілізувати російську промисловість та перебудувати виробництво для підтримки війни в Україні. Про це повідомляє Sky News.

В уряді Великобританії підтвердили, що до списку санкційних осіб внесли ще чотирьох олігархів, пов'язаних із президентом Володимиром Путіним.

Нові обмеження поширюються на Олександра Абрамова та Олександра Фролова, які мають відношення до видобувної, транспортної та будівельної галузей РФ.

Абрамов та Фролов пов'язані з Романом Абрамовичем, вони володіли великими пакетами акцій металургійної та гірничодобувної компанії Evraz Group. Вартість активів російських бізнесменів оцінюється в 4,77 і 1,98 млрд євро відповідно.

За даними британського уряду, олігархи мають інвестиції в нерухомість у Великобританії загальною вартістю близько 100 млн фунтів стерлінгів (116 млн євро).

[ + – ] Олександр Фролов, співвласник Evraz Group

Глава британського МЗС Джеймс Клеверлі заявив, що Путін продовжує покладатися на свою обрану еліту, щоб зберегти контроль над своєю промисловістю та постачати війська, які вторглися в Україну.

"Сьогодні ми вводимо обмеження щодо чотирьох олігархів, чиє становище залежить від Путіна, і які, зі свого боку, фінансують його військову машину".

За словами Клеверлі, так Великобританія посилює економічний тиск на Путіна, зусилля у цьому напрямку триватимуть доти, доки Україна не переможе.

У списку санкційних осіб також опинилися Айрат Шаймієв, чий статки оцінюються в 902 мільйони фунтів стерлінгів (1,050 млрд євро), і Альберт Шигабутдінов, з 977 млн фунтів стерлінгів (1,136 млрд євро).

Активи згаданих росіян заморожуються, на їхнє пересування встановлюється заборона, застосовуються інші транспортні обмеження.

Нагадаємо, що Світовий банк спрогнозував втрати Росії від нафтового ембарго. Західні санкції можуть вплинути на поставки нафти з РФ, проте аналітики вважають, що для цього потрібна участь великих країн, що розвиваються.

Раніше Фокус розбирався у тому, як Захід може вплинути на експорт іранської зброї до РФ. Росія широко задіяла іранські БПЛА Shahed-136 для періодичних атак на українську енергоінфраструктуру.