Когда друг оказался вдруг: як країни-партнери РФ посилюють кризу агресора

Деякі країни, які раніше лояльно ставилися до Москви, зараз приховано підтримують міжнародні обмеження: вводять свої санкції або дотримуються західних обмежень, щоб не "нарватися" на вторинні санкції.

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Повноцінне вторгнення Росії в Україну призвело до того, що Москву повністю ізолювали від західного світу внаслідок санкцій, яких ще не знала жодна країна світу. Проте масштаби санкцій можуть бути ще більшими, і ключову роль у цьому відіграють "дружні" до режиму Кремля країни. Про це пишуть російські ЗМІ.

Так, місцеві журналісти нарікають, що деякі країни, які раніше лояльно ставилися до Москви, зараз приховано підтримують міжнародні обмеження. На це нарікають російські ЗМІ.

Прихована підтримка виражається щонайменше у двох формах. Наприклад:

запровадження низки блокувальних обмежень, які у самої РФ санкціями не називають;

дотримання заборон через побоювання "нарватися" на вторинні санкції.

Російські журналісти зазначають, що у Москві дії дружніх країн санкціями не називають. Так відбувається, наприклад, із Казахстаном, який запровадив багато обмежень, що блокують взаємну з РФ торгівлю.

"Такі дружні нам країни, як Китай чи Сербія, відкрито не підтримали санкційну політику західних держав, але приховано дотримуються заборон, побоюючись вторинних санкцій", — йдеться у повідомленні.

Єврокомісія вже розробила дев'ятий пакет санкцій проти Росії за спробу захопити Україну. За словами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у межах нового пакета санкцій буде обмежена робота з ще трьома російськими банками. Крім того, санкції торкнуться приблизно 200 людей, серед яких російські військовослужбовці, міністри, губернатори, представники оборонної промисловості РФ, депутати Держдуми і Ради Федерації.

Раніше Фокус писав, що в ЄС хочуть запровадити санкції проти родичів Рамзана Кадирова. Обмеження мають намір накласти на дочок глави Чечні, а також на його двоюрідного брата.