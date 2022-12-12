В Польше ввели скидки на доставку посылок в Украину: сколько теперь стоит услуга

Отправить посылку можно из любого из более чем 6 тыс. отделений польского официального государственного оператора почтовой связи Poczta Polska.

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Отправить посылку из Польши в Украину будет на 75% дешевле в канун рождественско-новогодних праздников. Об этом договорились Укрпочта и Польская почта, сообщает пресс-служба украинского почтового оператора.

Акция касается EMS-отправлений, вес которых не превышает 20 кг. Отправить посылку можно из любого из более чем 6 тыс. отделений польского официального государственного оператора почтовой связи Poczta Polska.

Какими будут тарифы

За EMS-отправку весом меньше килограмма нужно будет заплатить, примерно в 317 грн.

Если вес посылки 1-5 кг, стоимость посылки составит 393 грн.

В случае EMS-отправления весом более 5, но менее 10 кг, заплатить придется 468 грн.

Для посылок, вес которых от 10 до 20 кг, будет стоить около 619 грн.

При этом, если стоимость посылки будет превышать сумму в 150 евро, в Украине получателю придется оплачивать таможенные платежи. Доставка посылок в любое отделение Укрпочты займет от 7 до 14 дней.

Что такое EMS-отправления

Это сервис ускоренной международной доставки. Отправку EMS доставляют исключительно авиапутем и обрабатывают приоритетным порядком как в Украине, так и в стране назначения.

Согласно стандартам Всемирного почтового союза, отправки EMS в стране назначения вручаются по адресу получателя.

Ранее стало известно, как будет работать "Укрпочта" в случае полного блэкаута. В компании уверяют, что смогут организовать работу более 3 тыс. отделений, где украинцам будут выплачивать пенсии и продавать "базовые товары".

Также напомним, что государственный "Ощадбанк" отменил комиссию за снятие наличных денег с карточек других банков. Украинцы в банкоматах "Ощадбанка" смогут обналичить максимум до 50 тыс. грн.