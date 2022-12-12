В Польше ввели скидки на доставку посылок в Украину: сколько теперь стоит услуга
Отправить посылку можно из любого из более чем 6 тыс. отделений польского официального государственного оператора почтовой связи Poczta Polska.
Отправить посылку из Польши в Украину будет на 75% дешевле в канун рождественско-новогодних праздников. Об этом договорились Укрпочта и Польская почта, сообщает пресс-служба украинского почтового оператора.
Акция касается EMS-отправлений, вес которых не превышает 20 кг. Отправить посылку можно из любого из более чем 6 тыс. отделений польского официального государственного оператора почтовой связи Poczta Polska.
Какими будут тарифы
- За EMS-отправку весом меньше килограмма нужно будет заплатить, примерно в 317 грн.
- Если вес посылки 1-5 кг, стоимость посылки составит 393 грн.
- В случае EMS-отправления весом более 5, но менее 10 кг, заплатить придется 468 грн.
- Для посылок, вес которых от 10 до 20 кг, будет стоить около 619 грн.
При этом, если стоимость посылки будет превышать сумму в 150 евро, в Украине получателю придется оплачивать таможенные платежи. Доставка посылок в любое отделение Укрпочты займет от 7 до 14 дней.
Что такое EMS-отправления
Это сервис ускоренной международной доставки. Отправку EMS доставляют исключительно авиапутем и обрабатывают приоритетным порядком как в Украине, так и в стране назначения.
Согласно стандартам Всемирного почтового союза, отправки EMS в стране назначения вручаются по адресу получателя.
Ранее стало известно, как будет работать "Укрпочта" в случае полного блэкаута. В компании уверяют, что смогут организовать работу более 3 тыс. отделений, где украинцам будут выплачивать пенсии и продавать "базовые товары".
Также напомним, что государственный "Ощадбанк" отменил комиссию за снятие наличных денег с карточек других банков. Украинцы в банкоматах "Ощадбанка" смогут обналичить максимум до 50 тыс. грн.