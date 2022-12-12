У Польщі запровадили знижки на доставку посилок в Україну: скільки тепер коштує послуга

Надіслати посилку можна з будь-якого із понад 6 тис. відділень польського офіційного державного оператора поштового зв'язку Poczta Polska.

Related video

Надіслати посилку з Польщі в Україну буде на 75% дешевше напередодні різдвяно-новорічних свят. Про це домовилися "Укрпошта" й Польська пошта, повідомляє пресслужба українського поштового оператора.

Акція стосується EMS-відправлень, вага яких не перевищує 20 кг. Надіслати посилку можна з будь-якого з понад 6 тис. відділень польського офіційного державного оператора поштового зв'язку Poczta Polska.

Якими будуть тарифи

За EMS-відправлення вагою менше кілограма потрібно буде заплатити приблизно 317 грн.

Якщо вага посилки 1-5 кг, вартість посилки становитиме 393 грн.

У випадку EMS-відправлення вагою понад 5, але менше 10 кг, доведеться заплатити 468 грн.

Для посилок, вага яких від 10 до 20 кг, відправлення коштуватиме близько 619 грн.

Водночас, якщо вартість посилки перевищуватиме суму 150 євро, в Україні одержувачу доведеться сплачувати митні платежі. Доставка посилок до будь-якого відділення "Укрпошти" займе від 7 до 14 днів.

Що таке EMS-відправлення

Це сервіс прискореної міжнародної доставки. Відправлення EMS доставляють виключно авіашляхом і обробляють пріоритетно як в Україні, так і в країні призначення.

Відповідно до стандартів Світової поштової спілки, відправлення EMS у країні призначення вручаються на адресу одержувача.

Раніше стало відомо, як працюватиме "Укрпошта" в разі повного блекауту. У компанії запевняють, що зможуть організувати роботу понад 3 тис. відділень, де українцям виплачуватимуть пенсії та продаватимуть "базові товари".

Також нагадаємо, що державний "Ощадбанк" скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків. Українці в банкоматах "Ощадбанку" зможуть перевести в готівку максимум до 50 тис. грн.