У Польщі запровадили знижки на доставку посилок в Україну: скільки тепер коштує послуга
Надіслати посилку можна з будь-якого із понад 6 тис. відділень польського офіційного державного оператора поштового зв'язку Poczta Polska.
Надіслати посилку з Польщі в Україну буде на 75% дешевше напередодні різдвяно-новорічних свят. Про це домовилися "Укрпошта" й Польська пошта, повідомляє пресслужба українського поштового оператора.
Акція стосується EMS-відправлень, вага яких не перевищує 20 кг. Надіслати посилку можна з будь-якого з понад 6 тис. відділень польського офіційного державного оператора поштового зв'язку Poczta Polska.
Якими будуть тарифи
- За EMS-відправлення вагою менше кілограма потрібно буде заплатити приблизно 317 грн.
- Якщо вага посилки 1-5 кг, вартість посилки становитиме 393 грн.
- У випадку EMS-відправлення вагою понад 5, але менше 10 кг, доведеться заплатити 468 грн.
- Для посилок, вага яких від 10 до 20 кг, відправлення коштуватиме близько 619 грн.
Водночас, якщо вартість посилки перевищуватиме суму 150 євро, в Україні одержувачу доведеться сплачувати митні платежі. Доставка посилок до будь-якого відділення "Укрпошти" займе від 7 до 14 днів.
Що таке EMS-відправлення
Це сервіс прискореної міжнародної доставки. Відправлення EMS доставляють виключно авіашляхом і обробляють пріоритетно як в Україні, так і в країні призначення.
Відповідно до стандартів Світової поштової спілки, відправлення EMS у країні призначення вручаються на адресу одержувача.
Раніше стало відомо, як працюватиме "Укрпошта" в разі повного блекауту. У компанії запевняють, що зможуть організувати роботу понад 3 тис. відділень, де українцям виплачуватимуть пенсії та продаватимуть "базові товари".
Також нагадаємо, що державний "Ощадбанк" скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків. Українці в банкоматах "Ощадбанку" зможуть перевести в готівку максимум до 50 тис. грн.