Украинцы могут получать пенсии по-новому: что изменилось во время войны

По словам замминистра социальной политики Украины Виталия Музыченко, совершая покупку в магазине пенсионер может заказать выплату средств до 6 тыс. грн.

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Из-за энергетического террора со стороны РФ наличка в некоторых регионах Украины может стать дефицитом, поскольку из-за частых отключений электроэнергии банкоматы могут не работать. Но обналичивать деньги можно на кассах супермаркетов, причем такая возможность распространяется и на пенсионные выплаты. Об это в эфире телемарафона рассказал замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

"Вы можете в магазине, совершая покупку, заказать выплату средств до 6 тыс. грн. И это происходит без комиссии. Это сервис, который получил распространение и развивается как раз в период войны, — рассказал чиновник.

По его словам, сейчас такая возможность доступна, в частности, в сети магазинов АТБ. Отметим, что в самом начале войны эту же услугу предоставляли и другие торговые сети. Например:

"Сильпо" (до 6000 грн);

"Фора" (до 6000 грн);

FOZZY (до 6000 грн);

VARUS (до 6000 грн);

ЛотОК (до 6000 грн);

Thrash! (до 6000 грн), "Точка" (до 6000 грн).

По словам Виталия Музыченко, сейчас в Украине около 11 млн людей получают пенсии (по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет). Но в Минсоцполитики не следят за тем, остался ли пенсионер на территории страны после вторжения российских войск. При этом, как отметил замминистра, даже если пенсионер уехал за границу, он может получить свою пенсию и в другой стране, если в Украине выплаты начислялись на банковскую карточку.

Для некоторых украинцев хотят ввести специальные пенсии

Речь идет об украинцах, у которых есть статус борцов за независимость. В законопроекте № 8032, предлагают изменить Закон Украины "О пенсии за особые заслуги перед Украиной", распространив его действие на граждан Украины, которые в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке" имеют статус борцов за независимость Украины в XX веке и согласно Закону Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" подверглись репрессиям по политическим или религиозным мотивами в форме лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение и реабилитированы в установленном законом порядке.

Предполагается, что пенсия за особые заслуги борцам за независимость Украины в ХХ веке будет выплачиваться в размере 200% прожиточного минимума, определенного для лиц, потерявших трудоспособность. Согласно этим критериям, размер выплат составляет 5 016 грн.

Ранее Фокус писал, что для некоторых украинских переселенцев доступна финансовая помощь от благотворительной организации BHA&Save the Children. Размер выплат составляет 2,2 тыс. грн, которые будут поступать на банковскую карточку три месяца подряд после подтверждения заявки.

Также Фокус рассказывал, что на самом деле будет с тарифом на электроэнергию в 2023 году.