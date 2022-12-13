Українці можуть отримувати пенсії по-новому: що змінилося під час війни

За словами заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка, купуючи в магазині пенсіонер може замовити виплату коштів до 6 тис. грн.

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Через енергетичний терор із боку РФ готівка в деяких регіонах України може стати дефіцитом, оскільки через часті відключення електроенергії банкомати можуть не працювати. Але перевести в готівку гроші можна на касах супермаркетів, причому така можливість поширюється і на пенсійні виплати. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

"Ви можете в магазині, здійснюючи покупку, замовити виплату коштів до 6 тис. грн. І це відбувається без комісії. Це сервіс, який набув поширення і розвивається якраз у період війни", — розповів чиновник.

За його словами, зараз така можливість доступна, зокрема, у мережі магазинів АТБ. Зазначимо, що на початку війни цю послугу надавали й інші торгові мережі. Наприклад:

"Сільпо" (до 6 000 грн);

"Фора" (до 6 000 грн);

FOZZY (до 6 000 грн);

VARUS (до 6 000 грн);

Лоток (до 6 000 грн);

Thrash! (До 6 000 грн), "Точка" (до 6 000 грн).

За словами Віталія Музиченка, зараз в Україні майже 11 млн людей отримують пенсії (за віком, інвалідністю, вислугою років). Але в Мінсоцполітики не стежать за тим, чи пенсіонер залишився на території країни після вторгнення російських військ. При цьому, як зазначив заступник міністра, навіть якщо пенсіонер поїхав за кордон, він може отримати свою пенсію і в іншій країні, якщо виплати в Україні нараховувалися на банківську картку.

Для деяких українців хочуть запровадити спеціальні пенсії

Йдеться про українців, які мають статус борців за незалежність. У законопроєкті № 8032 пропонують змінити Закон України "Про пенсію за особливі заслуги перед Україною", поширивши його дію на громадян України, які відповідно до Закону України "Про правовий статус і вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті" мають статус борців за незалежність України у XX столітті та відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" зазнали репресій з політичних чи релігійних мотивів у формі позбавлення волі (ув'язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини в психіатричну установу та законному порядку.

Передбачається, що пенсія за особливі заслуги борцям за незалежність України у ХХ столітті виплачуватиметься у розмірі 200% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. Згідно з цими критеріями, розмір виплат становить 5 016 грн.

Раніше Фокус писав, що деяким українським переселенцям доступна фінансова допомога від благодійної організації BHA&Save the Children. Розмір виплат становить 2,2 тис. грн, які надходитимуть на банківську картку три місяці поспіль після підтвердження заявки.

Також Фокус розповідав, що насправді буде з тарифом на електроенергію у 2023 році.