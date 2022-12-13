Изучаем механизм: Британия может использовать деньги россиян для восстановления Украины

По словам главы МИД Джеймса Клеверли, правительство Великобритании изучает аналогичный опыт Канады, чтоб сформировать собственный механизм помощи Украине за счет арестованных активов россиян.

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Правительство Великобритании рассматривает возможность направить замороженные финансовые активы граждан РФ, которые попали под санкции, для восстановления Украины. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли? выступая в Палате общин британского парламента.

"Я изучаю возможности, чтобы гарантировать, что поддержавшие войну с Украиной лица не просто попали под санкции", — сказал Клеверли.

По его словам, сейчас правительство Великобритании рассматривает механизм, который позволит конфисковать активы россиян, попавших под санкции, как часть репараций для восстановления и реконструкции пострадавшей от боевых действий Украины.

"Правительство тесно работает с властями Канады, где правовая система похожа на британскую, для того чтобы изучить, что они сделали в этом отношении, и понять, что Британия может перенять", — уточнил глава британского Министерства внутренних дел.

Заметим, что всего, согласно данным британского правительства, санкции Лондона против России на сегодня коснулись свыше 1,2 тысячи физических и 120 юридических лиц.

Напомним, Британия ввела санкции против РФ за удары по инфраструктуре Украины. Под ограничения попали 12 старших командиров ВС РФ, а также иранские официальные лица и компании, ответственные за производство и поставки беспилотников в Россию.

Кроем того, США ввели санкции против чиновников из администрации президента РФ и членов ЦИК РФ. В списке оказались лица и организации из девяти стран: Беларуси, Либерии, Гватемалы, РФ, Мьянмы, Ирана и др. Ограничения распространяются на представителей Кремля Олега Нестерова, Евгения Кима и Эллу Памфилову.