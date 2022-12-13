Вивчаємо механізм: Британія може використати гроші росіян для відновлення України

За словами глави МЗС Джеймса Клеверлі, уряд Великобританії вивчає аналогічний досвід Канади, щоб сформувати власний механізм допомоги Україні коштом заарештованих активів росіян.

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Уряд Великобританії розглядає можливість спрямувати заморожені фінансові активи громадян РФ, які потрапили під санкції для відновлення України. Про це у вівторок, 13 грудня, заявив глава британського МЗС Джеймс Клеверлі, виступаючи у Палаті громад британського парламенту.

"Я вивчаю можливості, щоб гарантувати, що особи, які підтримали війну з Україною, не просто потрапили під санкції", — сказав Клеверлі.

За його словами, зараз уряд Великобританії розглядає механізм, який дозволить конфіскувати активи росіян, які потрапили під санкції, як частину репарацій для відновлення та реконструкції України, що постраждала від бойових дій.

"Уряд тісно працює з владою Канади, де правова система схожа на британську, для того, щоб вивчити, що вони зробили в цьому відношенні, і зрозуміти, що Британія може запозичити", — уточнив глава британського Міністерства внутрішніх справ.

Зазначимо, що всього, згідно з даними британського уряду, санкції Лондона проти Росії на сьогодні торкнулися понад 1,2 тисячі фізичних та 120 юридичних осіб.

Нагадаємо, Британія запровадила санкції проти РФ за удари по інфраструктурі України. Під обмеження потрапили 12 старших командирів ЗС РФ, а також іранські офіційні особи та компанії, відповідальні за виробництво та постачання безпілотників до Росії.

Крім того, США ввели санкції проти чиновників з адміністрації президента РФ та членів ЦВК РФ. У списку опинилися особи та організації з дев'яти країн: Білорусі, Ліберії, Гватемали, РФ, М'янми, Ірану та ін. Обмеження поширюються на представників Кремля Олега Нестерова, Євгена Кіма та Еллу Памфілову.