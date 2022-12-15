Отыграть назад: можно ли из-за войны не платить рассрочку или забрать деньги у застройщика
Во время войны в Украине заметно замедлились темпы строительства, а многие стройки вовсе остановились. Какой алгоритм действий можно посоветовать инвесторам жилья на первичном рынке?
Во время войны платежеспособность многих инвесторов в жилую недвижимость ухудшилась, тогда когда рассрочки остались невыплаченными. Тем временем, жилое строительство ведется медленными темпами либо приостановлено на неопределенный срок, о чем пишет Фокус в своем новом обзоре "Деньги сейчас, квартира — потом. Могут ли покупатели жилья вернуть деньги за долгострой".
Как отмечает Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, риски для застройщиков и инвесторов в Украине сейчас наиболее высоки за последние 15 лет.
По информации Семенцова из-за войны в Украине на грани банкротства находится примерно две трети девелоперских компаниях, тогда когда около 30% инвесторов, купивших жилье с помощью рассрочки и ипотеки, не в состоянии погасить накопленную задолженность.
Иван Топор, старший юрист ЮКК "Де-юре" в сложившейся ситуации предлагает инвесторам в жилье на первичном рынке следующий алгоритм защиты своих прав:
- направить застройщику запрос о причинах остановки строительства и возможных сроках его возобновления;
- если застройщик оправдывает себя военными действиями, запросить надлежащим образом оформленную справку о наличии форс-мажора в отношении этого конкретного застройщика;
- когда застройщик не дает внятных объяснений или избегает контакта, обратиться к юристу и выстроить вместе с ним стратегию защиты интересов;
- инвестор, выплачивающий рассрочку, может обратиться к застройщику с предложением заключить дополнительное соглашение к договору инвестирования, где будет оговорена приостановка выплат на период простоя строительства;
- инвестор, который оплатил 100% стоимости жилья и не хочет ждать, может обратиться в суд;
- в случае обращения в суд в рамках судебного разбирательства можно истребовать документы или объяснения, которые дадут понимание рисков незавершения строительства и банкротства застройщика.
По словам Владимира Семенцова во время войны не сформировались единые механизмы разрешения спорных вопросов между застройщиком и инвестором — все решается в ручном режиме, а конкретные решения принимаются без особой огласки.
Собеседник Фокуса называет следующие возможные пути решения проблемных вопросов между инвестором и застройщиком:
- подписание дополнительного соглашения, где будут указаны перенесенные сроки строительства и закреплена цена, если инвестор воспользовался рассрочкой;
- расторжение договора и возврат вложенных средств инвестору;
- предоставление застройщиком дополнительных скидок;
- обмен квартиры в доме, который находится на начальной стадии строительства, на равноценное жилье в почти готовом объекте;
- обращение в суд.
При этом Семенцов считает расторжение договора и возврат вложенных средств невыгодным шагом, прежде всего, для инвестора. Ведь из-за инфляции и девальвации гривны он потеряет до половины вложенной суммы в долларовом эквиваленте.
В перспективе нескольких лет после украинской победы и стабилизации рынка жилья за вырученные деньги аналогичный объект недвижимости купить уже вряд ли удастся. Поэтому инвесторы, которые верят в оптимистический сценарий, предпочитают запастись терпением и ждать окончания стройки.
"Наши планы не изменились. Покупали квартиру у застройщика по выгодной цене — сегодня она значительно выше. Стройка задерживается на год. Но мы ждем, — рассказала Фокусу инвестор квартиры в Киеве.
Также Фокус выяснял, могут ли застройщики во время войны ссылаться на форс-мажор, чтобы не выполнять обязательства перед инвесторами. Ранее Фокус анализировал, возможен ли в Украине коммунальный армагеддон на фоне зимних морозов и российского энергетического терроризма.