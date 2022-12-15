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Экономика Война и деньги

Отыграть назад: можно ли из-за войны не платить рассрочку или забрать деньги у застройщика

деньги
Во время войны сложно найти правильное решение, как поступить с инвестициями в недвижимость

Во время войны в Украине заметно замедлились темпы строительства, а многие стройки вовсе остановились. Какой алгоритм действий можно посоветовать инвесторам жилья на первичном рынке?

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Во время войны платежеспособность многих инвесторов в жилую недвижимость ухудшилась, тогда когда рассрочки остались невыплаченными. Тем временем, жилое строительство ведется медленными темпами либо приостановлено на неопределенный срок, о чем пишет Фокус в своем новом обзоре "Деньги сейчас, квартира — потом. Могут ли покупатели жилья вернуть деньги за долгострой".

Как отмечает Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, риски для застройщиков и инвесторов в Украине сейчас наиболее высоки за последние 15 лет.

По информации Семенцова из-за войны в Украине на грани банкротства находится примерно две трети девелоперских компаниях, тогда когда около 30% инвесторов, купивших жилье с помощью рассрочки и ипотеки, не в состоянии погасить накопленную задолженность.

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Иван Топор, старший юрист ЮКК "Де-юре" в сложившейся ситуации предлагает инвесторам в жилье на первичном рынке следующий алгоритм защиты своих прав:

  • направить застройщику запрос о причинах остановки строительства и возможных сроках его возобновления;
  • если застройщик оправдывает себя военными действиями, запросить надлежащим образом оформленную справку о наличии форс-мажора в отношении этого конкретного застройщика;
  • когда застройщик не дает внятных объяснений или избегает контакта, обратиться к юристу и выстроить вместе с ним стратегию защиты интересов;
  • инвестор, выплачивающий рассрочку, может обратиться к застройщику с предложением заключить дополнительное соглашение к договору инвестирования, где будет оговорена приостановка выплат на период простоя строительства;
  • инвестор, который оплатил 100% стоимости жилья и не хочет ждать, может обратиться в суд;
  • в случае обращения в суд в рамках судебного разбирательства можно истребовать документы или объяснения, которые дадут понимание рисков незавершения строительства и банкротства застройщика.
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Фото: Иллюстративное фото

По словам Владимира Семенцова во время войны не сформировались единые механизмы разрешения спорных вопросов между застройщиком и инвестором — все решается в ручном режиме, а конкретные решения принимаются без особой огласки.

Собеседник Фокуса называет следующие возможные пути решения проблемных вопросов между инвестором и застройщиком:

  • подписание дополнительного соглашения, где будут указаны перенесенные сроки строительства и закреплена цена, если инвестор воспользовался рассрочкой;
  • расторжение договора и возврат вложенных средств инвестору;
  • предоставление застройщиком дополнительных скидок;
  • обмен квартиры в доме, который находится на начальной стадии строительства, на равноценное жилье в почти готовом объекте;
  • обращение в суд.

При этом Семенцов считает расторжение договора и возврат вложенных средств невыгодным шагом, прежде всего, для инвестора. Ведь из-за инфляции и девальвации гривны он потеряет до половины вложенной суммы в долларовом эквиваленте.

В перспективе нескольких лет после украинской победы и стабилизации рынка жилья за вырученные деньги аналогичный объект недвижимости купить уже вряд ли удастся. Поэтому инвесторы, которые верят в оптимистический сценарий, предпочитают запастись терпением и ждать окончания стройки.

"Наши планы не изменились. Покупали квартиру у застройщика по выгодной цене — сегодня она значительно выше. Стройка задерживается на год. Но мы ждем, — рассказала Фокусу инвестор квартиры в Киеве.

Также Фокус выяснял, могут ли застройщики во время войны ссылаться на форс-мажор, чтобы не выполнять обязательства перед инвесторами. Ранее Фокус анализировал, возможен ли в Украине коммунальный армагеддон на фоне зимних морозов и российского энергетического терроризма.