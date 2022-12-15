Відіграти назад: чи можна через війну не платити розстрочку чи забрати гроші в забудовника

Під час війни в Україні помітно сповільнилися темпи будівництва, а багато будівництв зовсім зупинилися. Який алгоритм дій можна порадити інвесторам житла на первинному ринку?

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Під час війни платоспроможність багатьох інвесторів у житлову нерухомість погіршилася тоді, коли розстрочки залишилися невиплаченими. Водночас житлове будівництво ведеться повільними темпами або призупинено на невизначений термін, про що пише Фокус у своєму новому огляді "Гроші зараз, квартира — потім. Чи можуть покупці житла повернути гроші за довгобуд".

Як зазначає Володимир Семенцов, співзасновник і керуючий партнер компанії INSPI Development, ризики для забудовників та інвесторів в Україні зараз найвищі за останні 15 років.

За інформацією Семенцова, через війну в Україні на межі банкрутства перебувають приблизно дві третини девелоперських компаній, тоді як близько 30% інвесторів, які купили житло за допомогою розстрочки й іпотеки, не в змозі погасити накопичену заборгованість.

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Іван Топор, старший юрист ЮКК "Де-юре", у ситуації, що склалася, пропонує інвесторам у житло на первинному ринку такий алгоритм захисту своїх прав:

направити забудовнику запит про причини зупинення будівництва та можливі терміни його відновлення;

якщо забудовник виправдовується воєнними діями, попросити належним чином оформлену довідку про наявність форс-мажору щодо цього конкретного забудовника;

коли забудовник не дає виразних пояснень або уникає контакту, звернутися до юриста й вибудувати разом із ним стратегію захисту інтересів;

інвестор, який виплачує розстрочку, може звернутися до забудовника з пропозицією укласти додаткову угоду до договору інвестування, де буде обумовлено припинення виплат на період простою будівництва;

інвестор, який сплатив 100% вартості житла та не хоче чекати, може звернутися до суду;

у разі звернення до суду в межах судового розгляду можна вимагати документи або пояснення, які дадуть розуміння ризиків незавершення будівництва та банкрутства забудовника.

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За словами Володимира Семенцова, під час війни не сформувалися єдині механізми вирішення спірних питань між забудовником та інвестором — усе вирішується в ручному режимі, а конкретні рішення ухвалюються без особливого розголосу.

Співрозмовник Фокусу називає такі можливі шляхи вирішення проблемних питань між інвестором і забудовником:

підписання додаткової угоди, де буде зазначено перенесені терміни будівництва та закріплено ціну, якщо інвестор скористався розстрочкою;

розірвання договору та повернення вкладених коштів інвестору;

надання забудовником додаткових знижок;

обмін квартири в будинку, що перебуває на початковій стадії будівництва, на рівноцінне житло в майже готовому об'єкті;

звернення до суду.

Водночас Семенцов вважає розірвання договору та повернення вкладених коштів невигідним кроком насамперед для інвестора. Адже через інфляцію та девальвацію гривні він втратить до половини вкладеної суми в доларовому еквіваленті.

У перспективі кількох років після української перемоги та стабілізації ринку житла за виручені гроші аналогічний об'єкт нерухомості купити вже навряд чи вдасться. Тому інвестори, які вірять в оптимістичний сценарій, воліють запастися терпінням і чекати на закінчення будівництва.

"Наші плани не змінилися. Купували квартиру в забудовника за вигідною ціною — сьогодні вона значно вища. Будівництво затримується на рік. Але ми чекаємо", — розповіла Фокусу інвесторка квартири в Києві.

Також Фокус з'ясовував, чи забудовники можуть під час війни посилатися на форс-мажор, щоб не виконувати зобов'язання перед інвесторами. Раніше Фокус аналізував, чи можливий в Україні комунальний армагедон на тлі зимових морозів і російського енергетичного тероризму.