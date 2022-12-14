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Экономика

Нацкомиссия оштрафовала три облгаза: нашли нарушений на миллион гривен

Облгазы, штраф, нарушения, за что штрафуют облгазы
Нацкомиссия оштрафовала три облгаза

Известно, что штрафы были наложены на ОАО "Кировоградгаз", АО "Черкассыгаз" и АО "Киевгаз". Теперь компании должны будут заплатить 1 млн грн штрафа.

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Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала три облгаза за нарушение законодательства и лицензионных условий деятельности. Об этом сказано в соответствующем постановлении комиссии.

Известно, что штрафы были наложены на ОАО "Кировоградгаз", АО "Черкассыгаз" и АО "Киевгаз". Теперь компании должны будут заплатить 1 млн грн штрафа. Отмечается, что нарушения были выявлены в ходе плановых проверок за 2021 год.

Так, среди самых серьезные нарушений были зафиксированы:

  • нарушение инвестиционных программ;
  • задолженность перед газопоставляющей компанией "Нафтогаз Украины" и Оператором ГТС Украины;
  • несбалансированность портфолио балансировки газа в течение 2021 года;
  • низкий уровень количества проверок счетчиков;
  • несвоевременная подача отчетности;
  • несоответствие расходов структуре тарифа.

Тарифы на газ: что с ценами в декабре

Как и раньше, стоимость газа для населения зависит от конкретного поставщика. В целом цены колеблются в пределах от 7,70 до 9,99 грн. Самая низкая цена у компании "Эру людям" — 7,70 грн за кубометр газа. У остальных компаний условия такие:

  • ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,799 грн
  • ООО "ГК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" — 7,96 грн
  • ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ — 7,99 грн
  • ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;
  • ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20 грн;
  • ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;
  • ТМ "СВЕТГАЗ" (ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС") – 9,99 грн.
  • "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн.

Фокус ранее рассказывал, что тарифы на тепло во Львове подорожают на 30-40%. Причина — требование Кабмина ежегодно пересматривать тарифную сетку, если составляющие тарифа (зарплата, газ и электроэнергия) растут.

Также Фокус писал, что на самом деле произойдет с тарифами на электроэнергию в 2023 году.