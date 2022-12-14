Нацкомісія оштрафувала три облгази: знайшли порушення на мільйон гривень

Відомо, що штрафи були накладені на ВАТ "Кіровоградгаз", АТ "Черкасигаз" та АТ "Київгаз". Тепер компанії мають заплатити 1 млн грн штрафу.

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Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала три облгази за порушення законодавства та ліцензійних умов діяльності. Про це йдеться у відповідній постанові комісії.

Відомо, що штрафи були накладені на ВАТ "Кіровоградгаз", АТ "Черкасигаз" та АТ "Київгаз". Тепер компанії мають заплатити 1 млн грн штрафу. Зазначається, що порушення було виявлено у ході планових перевірок за 2021 рік.

Так, серед найсерйозніших порушень було зафіксовано:

порушення інвестиційних програм;

заборгованість перед газопостачальною компанією "Нафтогаз України" та Оператором ГТС України;

незбалансованість портфоліо балансування газу протягом 2021 року;

низький рівень кількості перевірок лічильників;

несвоєчасне подання звітності;

невідповідність витрат структурі тарифу.

Тарифи на газ: що з цінами у грудні

Як і раніше вартість газу для населення залежить від конкретного постачальника. Загалом ціни коливаються у межах від 7,70 до 9,99 грн. Найнижча ціна у компанії "Еру людям" — 7,70 грн за кубометр газу. В інших компаній умови такі:

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7,799 грн

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7,96 грн

ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ — 7,99 грн

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" – 8,20 грн;

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТМ "СВІТЛОГАЗ" (ТОВ "РІТЕЙЛ СЕРВІС") — 9,99 грн.

"Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн.

Фокус раніше розповідав, що тарифи на тепло у Львові подорожчають на 30-40%. Причина — вимога Кабміну щорічно переглядати тарифну сітку, якщо складові тарифу (зарплата, газ та електроенергія) зростають.

Також Фокус писав, що насправді станеться з тарифами на електроенергію у 2023 році.