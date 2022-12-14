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Економіка

Нацкомісія оштрафувала три облгази: знайшли порушення на мільйон гривень

Облгази, штраф, порушення, за що штрафують облгази
Нацкомісія оштрафувала три облгази

Відомо, що штрафи були накладені на ВАТ "Кіровоградгаз", АТ "Черкасигаз" та АТ "Київгаз". Тепер компанії мають заплатити 1 млн грн штрафу.

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Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала три облгази за порушення законодавства та ліцензійних умов діяльності. Про це йдеться у відповідній постанові комісії.

Відомо, що штрафи були накладені на ВАТ "Кіровоградгаз", АТ "Черкасигаз" та АТ "Київгаз". Тепер компанії мають заплатити 1 млн грн штрафу. Зазначається, що порушення було виявлено у ході планових перевірок за 2021 рік.

Так, серед найсерйозніших порушень було зафіксовано:

  • порушення інвестиційних програм;
  • заборгованість перед газопостачальною компанією "Нафтогаз України" та Оператором ГТС України;
  • незбалансованість портфоліо балансування газу протягом 2021 року;
  • низький рівень кількості перевірок лічильників;
  • несвоєчасне подання звітності;
  • невідповідність витрат структурі тарифу.

Тарифи на газ: що з цінами у грудні

Як і раніше вартість газу для населення залежить від конкретного постачальника. Загалом ціни коливаються у межах від 7,70 до 9,99 грн. Найнижча ціна у компанії "Еру людям" — 7,70 грн за кубометр газу. В інших компаній умови такі:

  • ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7,799 грн
  • ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7,96 грн
  • ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ — 7,99 грн
  • ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;
  • ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" – 8,20 грн;
  • ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;
  • ТМ "СВІТЛОГАЗ" (ТОВ "РІТЕЙЛ СЕРВІС") — 9,99 грн.
  • "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн.

Фокус раніше розповідав, що тарифи на тепло у Львові подорожчають на 30-40%. Причина — вимога Кабміну щорічно переглядати тарифну сітку, якщо складові тарифу (зарплата, газ та електроенергія) зростають.

Також Фокус писав, що насправді станеться з тарифами на електроенергію у 2023 році.