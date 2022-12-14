Некоторые украинцы могут не оплачивать коммуналку: кого касается правило

Платить за коммуналку, как правило, должны все украинцы, и война не может быть причиною для того, чтобы пропускать платежи. Но, как оказалось, есть исключения из правил.

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Даже несмотря на то, что в Украине продолжается война с Россией, украинцам все равно приходят счета за коммунальные услуги. Впрочем, в нынешней ситуации не оплачивать коммуналку все же разрешают некоторым гражданам, сообщает Центр коммунального сервиса (ЦКС).

Так, не оплачивать коммуналку могут украинцы, которые временно уехали со своего постоянного места жительства. Поэтому если кто-то из членов домохозяйства или даже вся семья долго не живет в квартире, у них есть возможность сэкономить на плате за коммуналку.

Такая же возможность есть у потребителей, которые не устанавливали квартирные счетчики на некоторые виды коммунальных услуг. Например, отсутствует счетчик газа или воды. Тогда домохозяйству насчитывают оплату за расход ресурса и, соответственно, плату за него по социальным нормам потребления.

Вовсе отменить оплату коммунальных могут, если:

потребитель является ВПЛ и временно проживает в другом населенном пункте;

учится в другом населенном пункте;

находится на длительном лечении в другом городе или другой стране;

проходит срочную военную службу или мобилизованный в ВСУ;

отбывает наказание в местах лишения свободы;

находится за границей.

Учтите, что для подтверждения всех этих фактов у вас спросят полагающиеся справки. Еще у вас должен быть акт, которые подтверждает фактическое количество проживающих в домохозяйстве людей. Такой документ должна утвердить обслуживающая организация.

При этом плата за тепло насчитывается по площади жилья, количество проживающих в квартире людей не учитывается. Поэтому даже если в квартире никого не было во время всего отопительного сезона, за теплоснабжение все равно придется платить. А вот, например, за горячую воду или газ платить не нужно.

Что нужно для перерасчета оплаты за коммуналку

заявление в ЦКС;

паспорт или документ, удостоверяющий личность;

карточку (справку) физического лица-налогоплательщика о присвоении идентификационного номера;

документ на право собственности/пользования жилым помещением/квартирой;

документ, подтверждающий место временного проживания по другому адресу, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы, отбывания наказания или документ, подтверждающий временное пребывание потребителя за границей.

Ранее Фокус рассказывал, в каком украинском городе уже сообщили о подорожании некоторых коммунальных услуг после войны. Причина — требование Кабмина ежегодно пересматривать тарифную сетку, если составляющие тарифа (зарплата, газ и электроэнергия) растут.

Также Фокус писал, почему в Украине собираются пересмотреть тарифы на газ и когда это может произойти.