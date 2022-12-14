Деякі українці можуть не сплачувати за комуналку: кого стосується правило

Платити за комуналку, як правило, мають усі українці, і війна не може бути причиною для того, щоб пропускати платежі. Але, як виявилося, є винятки з правил.

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Навіть незважаючи на те, що в Україні триває війна з Росією, українцям усе одно надходять рахунки за комунальні послуги. Втім, у нинішній ситуації не оплачувати комуналку все ж таки дозволяють деяким громадянам, повідомляє Центр комунального сервісу (ЦКС).

Не оплачувати комуналку можуть українці, котрі тимчасово поїхали зі свого постійного місця проживання. Тому якщо хтось із членів домогосподарства або навіть уся родина довго не живе у квартирі, у них є можливість заощадити на платі за комуналку.

Така сама можливість є в споживачів, які не встановлювали квартирні лічильники на деякі види комунальних послуг. Наприклад, відсутня лічильник газу чи води. Тоді домогосподарству нараховують оплату за витрату ресурсу та, відповідно, плату за нього за соціальними нормами споживання.

Зовсім скасувати оплату комунальних можуть, якщо:

споживач є ВПО й тимчасово проживає в іншому населеному пункті;

навчається в іншому населеному пункті;

перебуває на тривалому лікуванні в іншому місті чи іншій країні;

проходить строкову військову службу або мобілізований до ЗСУ;

відбуває покарання в місцях позбавлення волі;

перебуває за кордоном.

Врахуйте, що для підтвердження всіх цих фактів у вас попросять довідки. Ще у вас має бути акт, який підтверджує фактичну кількість людей, які проживають у домогосподарстві. Такий документ має затвердити обслуговувальна організація.

Водночас плата за тепло нараховується за площею житла, кількість людей, які проживають у квартирі, не враховується. Тому навіть якщо у квартирі нікого не було під час усього опалювального сезону, за теплопостачання все одно доведеться платити. А от, наприклад, за гарячу воду чи газ платити не треба.

Що потрібно для перерахунку оплати за комуналку

заяву в ЦКР;

паспорт чи документ, що засвідчує особу;

картку (довідку) фізичної особи-платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера;

документ на право власності/користування житловим приміщенням/квартирою;

документ, що підтверджує місце проживання за іншою адресою, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання або документ, що підтверджує тимчасове перебування споживача за кордоном.

Раніше Фокус розповідав, у якому українському місті вже повідомили про подорожчання деяких комунальних послуг після війни. Причина — вимога Кабміну щорічно переглядати тарифну сітку, якщо складові тарифу (зарплата, газ і електроенергія) зростають.

Також Фокус писав, чому в Україні мають намір переглянути тарифи на газ і коли це може статися.