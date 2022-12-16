Строить не для кого: в Украине резко "просел" рынок нового жилья

Общая площадь жилых зданий, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ, сократилась до 5,2 млн кв.м.

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За 9 месяцев 2022 года общая площадь нового строительства в Украине вдвое по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Так, общая площадь жилых зданий, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ, сократилась до 5,2 млн кв.м. Интересно, что с января по сентябрь 2022 года общая площадь нового строительства многоквартирных домов, по данным Госстата, составила 5,09 млн кв.м. — 97% от объема.

В то же время количество заявленных на старте строительства квартир в многоквартирных домах за указанный период составляет 68,1 тыс. — это в 1,8 раза меньше, чем в 2021 году.

Что происходит с рынком недвижимости в Киеве и других регионах

По данным Госстата, в Киеве за 9 месяцев 2022 года общая площадь нового строительства жилья сократилась на 77% к январю-сентябрю 2021 года — до 654 тыс. кв. м.

В Киевской области — на 29%, до 1,4 млн кв. м.

При этом на Львовщине объем нового строительства сократился на 12% по сравнению с годом ранее — до 771,2 тыс кв. м.

В Хмельницкой области — уменьшился на 48%, до 266,2 тыс кв. м., в Одесской области — на 80%, до 227,8 тыс кв. м;

В Харьковской — на 67%, до 213,4 тыс кв. м.

Торговый дефицит тоже усиливается из-за войны

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли за этот период выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 7,05 млрд долларов с 2,69 млрд долларов.

Сообщается, что в январе — октябре экспорт товаров составил $36,86 млрд (67,7% по сравнению с январем-октябрем 2021 года), импорт — $43,91 млрд (76,8%). При этом отрицательное сальдо составило 7,05 млрд долл.

Это значит, что экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с январем-октябрем 2021 года стал ниже на 32,3%, а импорт — на 23,2%.

Напомним, что в условиях войны многие застройщики из-за дефицита оборотных средств не могут дальше строить. Фокус рассказывал, могут ли покупатели жилья вернуть деньги за долгострой.

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