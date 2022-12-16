Будувати нема для кого: в Україні різко "просів" ринок нового житла

Загальна площа житлових будівель, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт, скоротилася до 5,2 млн кв.м.

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За 9 місяців 2022 року загальна площа нового будівництва в Україні удвічі зменшилася порівняно із відповідним періодом 2021 року. Про це свідчать дані Держстату.

Так, загальна площа житлових будівель, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт, скоротилася до 5,2 млн кв.м. Цікаво, що з січня по вересень 2022 року загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків, за даними Держстату, становила 5,09 млн кв. м. — 97% від обсягу.

Водночас, кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках за вказаний період становить 68,1 тис. — це в 1,8 рази менше, ніж у 2021 році.

Що відбувається з ринком нерухомості у Києві та інших регіонах

За даними Держстату, у Києві за 9 місяців 2022 року загальна площа нового будівництва житла скоротилася на 77% до січня-вересня 2021 року – до 654 тис. кв. м.

У Київській області – на 29%, до 1,4 млн кв. м.

Водночас на Львівщині обсяг нового будівництва скоротився на 12% порівняно з роком раніше – до 771,2 тис. кв. м.

У Хмельницькій області зменшився на 48%, до 266,2 тис. кв. м., на Одещині — на 80%, до 227,8 тис. кв. м;

У Харківській – на 67%, до 213,4 тис. кв. м.

Торговий дефіцит теж посилюється через війну

За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі за цей період зросло в 2,6 рази порівняно з аналогічним періодом 2021 року — до 7,05 млрд доларів з 2,69 млрд доларів.

Повідомляється, що в січні-жовтні експорт товарів склав $36,86 млрд (67,7% порівняно з січнем-жовтнем 2021 року), імпорт — $43,91 млрд (76,8%). Водночас негативне сальдо становило 7,05 млрд дол.

Це означає, що експорт товарів з України за вказаний період порівняно із січнем-жовтнем 2021 року став нижчим на 32,3%, а імпорт — на 23,2%.

Нагадаємо, що в умовах війни багато забудовників через дефіцит оборотних коштів не можуть далі будувати. Фокус розповідав, чи можуть покупці житла повернути гроші за довгобуд.

Також ми писали, що відбувається з цінами на квартири у Львові.