Как будут работать банки в новогодние праздники: разъяснение НБУ

Поскольку правительство на время военного положения отменило все праздничные выходные, в банковской системе не будет долгого перерыва в работе.

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В НБУ сообщили, как будет работать банковская система 30-31 декабря 2022 года и 1-2 января 2023. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, 30 декабря 2022 года Система электронных платежей (СЭП) будет работать до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ и Национальный банк при осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения, а также другие системы Нацбанка работают в обычном режиме.

31 декабря 2022 года банковский день в СЭП открывается датой 2 января 2023 года. Межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются до 15:00 датой банковского дня 2 января 2023 года. НБУ не осуществляет валютных интервенций на валютном рынке Украины.

В то же время 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года участники СЭП самостоятельно решат, когда и во сколько заработает СЭП — в соответствии с собственными потребностями и потребностями своих клиентов.

[ + – ] Как будут работать банки до и после Нового года Фото: НБУ

Также банки самостоятельно принимают решение об осуществлении валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины с учетом работы СЭП. Но наличный валютный рынок работает в обычном режиме.

1 января 2023 года прием начальных платежей в СЭП начинается в 9:00. Межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются датой банковского дня 2 января 2023 года.

Уже 2 января 2023 года банковская система Украины, валютный рынок Украины, СЭП, депозитарий НБУ работают в обычном режиме.

"Банкоматный роуминг": снимать деньги можно без комиссии

Крупнейшие украинские банки по согласились с предложением Нацбанка Украины и ввели "банкоматный национальный роуминг", который предусматривает установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных средств в банкоматах других финансовых учреждений.

По словам замглавы НБУ Алексей Шабана, идея заключается в том, чтобы все банки установили такие же лимиты выдачи наличных средств для владельцев других карт, как и для своих клиентов.

"Лимит может быть 10-20 тысяч. Мы считаем, что этой суммы достаточно не только, чтобы удовлетворить настоящие потребности, но и чтобы сформировать определенный запас наличных денег", — отметил он.

Ранее, 8 декабря в НБУ сообщили, что правление решило не менять учетную ставку — она останется на уровне 25% годовых. В случае реализации проинфляционных рисков, нацрегулятор готов усилить монетарные условия для сохранения управляемости курсовых и инфляционных процессов.

Также напомним, что по состоянию на 1 декабря международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 27 951 400 000 долларов — это больше, чем в начале полномасштабной войны РФ против Украины.