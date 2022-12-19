Як працюватимуть банки у новорічні свята: роз'яснення НБУ

Оскільки уряд на час воєнного стану скасував усі святкові вихідні, у банківській системі не буде довгої перерви в роботі.

Related video

У НБУ повідомили, як працюватиме банківська система 30-31 грудня 2022 року та 1-2 січня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, 30 грудня 2022 року Система електронних платежів (СЕП) працюватиме до 24:00. Валютний ринок України, депозитарій НБУ та Національний банк під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також інші системи Нацбанку працюють у звичайному режимі.

31 грудня 2022 року банківський день у СЕП відкривається датою 2 січня 2023 року. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються до 15:00 датою банківського дня 2 січня 2023 року. НБУ не здійснює валютних інтервенцій на валютному ринку України

Водночас 31 грудня 2022 року та 1 січня 2023 року учасники СЕП самостійно вирішать, коли й о скільки запрацює СЕП — відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів.

[ + – ] Як працюватимуть банки до та після Нового року Фото: НБУ

Також банки самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України з урахуванням роботи СЕП. Але готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі.

1 січня 2023 року прийом початкових платежів до СЕП розпочинається о 9:00. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 2 січня 2023 року.

Вже 2 січня 2023 року банківська система України, валютний ринок України, СЕП, депозитарій НБУ працюють у звичайному режимі.

"Банкоматний роумінг": знімати гроші можна без комісії

Найбільші українські банки погодилися з пропозицією Нацбанку України та запровадили "банкоматний національний роумінг", який передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки у банкоматах інших фінансових установ.

За словами заступника голови НБУ Олексій Шабана, ідея полягає в тому, щоб усі банки встановили такі ж ліміти видачі готівки для власників інших карток, як і для своїх клієнтів.

"Ліміт може бути 10-20 тисяч. Ми вважаємо, що цієї суми достатньо не лише щоб задовольнити справжні потреби, але й щоб сформувати певний запас готівки", — зазначив він.

Раніше, 8 грудня, в НБУ повідомили, що правління вирішило не змінювати облікову ставку — вона залишиться на рівні 25% річних. У разі реалізації проінфляційних ризиків нацрегулятор готовий посилити монетарні умови для збереження керованості курсових та інфляційних процесів.

Також нагадаємо, що станом на 1 грудня міжнародні резерви України, за попередніми даними, склали 27 951 400 000 доларів — це більше, ніж на початку повномасштабної війни РФ проти України.