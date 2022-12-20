Найти праздник. Как и куда едут украинцы отдохнуть на Новый год

В канун Рождества и Нового года многие в Украине нуждаются в перезагрузке и хотя бы непродолжительном отдыхе от военных реалий. По крайней мере, такую возможность родители стремятся подарить своим детям, которые не уехали из Украины. Фокус узнал, какие поездки выбирают украинцы в военное время.

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Когда началась война, многие украинцы предпочитали упорно работать на своем участке, пренебрегая выходными и отдыхом. Страна словно собрала усилия для рывка, откладывая счастливые моменты до украинской победы. Соответственно, многие продолжают отказываться от путешествий. "Мы каждый год зимой ездили с детьми на лыжи. Но в этом году – нет. Уже после войны. Дети отнеслись с пониманием", — ответил на вопрос о зимнем отдыхе один из собеседников Фокуса.

Однако война продолжается уже десять месяцев, и внутренние ресурсы постепенно истощаются. Многие испытывают потребность сделать паузу для восстановления. Соответственно, интерес к путешествиям растет.

Туризм военного времени. Что произошло с приоритетами путешественников

Традиционно в преддверии зимних праздников наблюдается всплеск спроса на путешествия. Чтобы не переплачивать, туры по лучшей цене граждане бронируют заранее, а туркомпании формируют свои предложения еще с лета.

В пресс-службе туроператора Join UP Фокусу рассказали, что и в этом году в период новогодних и рождественских праздников наблюдается рост количества бронирований туров, но, конечно, не в таких объемах, как ранее.

"Спрос на туры значительно упал из-за двух факторов — невозможности выезда мужчин за границу, поскольку женщины путешествовать самостоятельно не всегда готовы, и роста курса валют, что ведет к повышению стоимость туров в гривне", — добавляет Марина Казакова, основательница турагентства Kazakov's Travel. Но операторы рынка, пережившие коронавирусные ограничения, пытаются работать и в таких условиях.

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"Есть хорошая и плохая новость для нас. Хорошая – спрос есть. Плохая — он в 10 раз меньше прошлогоднего. Но мы не останавливаемся. Нас вдохновляет, что даже в период войны люди готовы воплощать мечты, путешествовать, открывать для себя что-нибудь новое", — говорит Дмитрий Яремкович, генеральный директор и управляющий партнер туристической компании Eurotrips Ukraine.

Еще одна тенденция, которую заметили в Join UP, – уменьшение горизонта планирования. То есть, из-за высокого уровня неопределенности в условиях войны путешествия реже бронируют заранее, и, как результат, операторам отрасли значительное количество запросов поступает "сегодня на завтра". Это создает определенные сложности.

"Ранее, чтобы зафиксировать оптимальные цены, мы бронировали отели на Новый год за 3-5 месяцев и заранее вносили предоплату, так как мы знали спрос и были уверены, что сможем выполнить свои планы, — рассказывает Дмитрий Яремкович. — Но то, какие направления точно поедут, во время войны мы можем понять только за 3-4 недели до выезда".

Собеседник Фокуса отмечает, что в такой ситуации приходится договариваться с гостиницами об отсрочке даты оплаты. И хотя многие отели идут на уступки, лучших цен, как ранее, добиться не удается — рост цен отелей составляет 10-20%.

В фокусе Украина. Как родная страна стала для украинцев приоритетным направлением для путешествий

В 2022 году путешествия по Украине вышли на второе место по популярности, уступив первенство только традиционному лидеру прошлых лет — Египту, что стало значительным изменением по сравнению с предыдущими годами. Эту тенденция в Join UP связывается с ограничениями на выезд за границу для мужчин призывного возраста и общим ростом заинтересованности украинцев в собственной стране. В приоритете — горные лыжи, рождественский Львов, лечебные санатории, спокойный отдых в Карпатах.

"Желающие отдохнуть всей семьей выбирают путешествия по Украине. Соответственно, спрос на эту категорию туров значительно увеличился", — комментируют в Join UP. — Клиентов интересует наличие генераторов в украинских отелях, а также возможность путешествовать с домашними питомцами, которых теперь чаще боятся оставить дома в одиночестве".

Среди украинцев, в той или иной степени испытывающих связанные с войной стрессы, в 2022 году возросла популярность отдыха в санаториях. В частности, у туроператора Join UP в октябре структура продаж туров по Украине была следующей:

санаторные: 44,4%

поездки в Карпаты с целью ретрита и оздоровления: 29%

горнолыжные направления: 19,5% (с тенденцией к росту в зимний период)

[ + – ] Зимой растет популярность горнолыжного отдыха в украинских Карпатах

Интересно, что путешествия по Украине на Новый год и Рождество теперь выбирают даже те граждане, которые на период войны уехали за границу. Например, одна из собеседниц Фокуса планирует из Британии отправиться в рождественский Львов и затем провести несколько дней в Карпатах.

Сложности перелетов. Как война повлияла на авиационный туризм

Несмотря на войну и запрет полетов из Украины, украинцы не перестали летать на отдых. "Аудитория зарубежных туров изменилась — если раньше путешествовали преимущественно семьи, то теперь, по объективным обстоятельствам, женщины с детьми", — комментируют ситуацию в пресс-службе туроператора Join UP.

На Новый год 2023 традиционным лидером бронирований, по статистике Join UP, остается Египет, отличающийся высоким уровнем комфорта, широким выбором гостиниц, популярной системой "все включено" и оптимальным соотношением цены и качества (отдохнуть вдвоем в течение 7 ночей можно от 37 055 грн).

По словам Марины Казаковой, в этом году, выбирая новогодние туры в Египет, украинцы предпочитают Хургаду и Марса-Алам, поскольку эти направления зимой более популярны среди европейцев.

[ + – ] Хургада Фото: pixabay.com

Далее среди приоритетов клиентов в Join UP называют ОАЭ и Танзанию (о. Занзибар), куда можно отправиться из Молдовы, Румынии, Польши, Чехии, Венгрии и Италии. Кроме того, есть небольшой спрос на довольно далекие направления: Шри-Ланка, Индонезия, Таиланд, Мексика, Доминикана. К примеру, отпуск на двоих за 10 ночей на Танзании обойдется от 89686 грн, а такое же путешествие, но на 9 ночей, на Мальдивы – от 95912 грн.

Во время войны из-за запрета полетов из Украины гражданам, чтобы добраться, скажем, в Хургаду или на Занзибар, приходится сначала отправляться в аэропорты соседних стран. Это выливается в дополнительные затраты времени и денег. По наблюдениям Дмитрия Яремковича, на авиапутешествие теперь нужно закладывать, как минимум, на два дня больше, а в цену авиатуров добавлять стоимость дороги в ближайший европейский аэропорт. Однако собеседник Фокуса отмечает, что многие именно европейские направления из Польши стоят дешевле.

"Нужно понимать, что базовый тариф на вылеты из европейских городов может быть дороже по сравнению с тарифами на вылет из городов Украины. Но можно найти "горящие туры", например, на остров Занзибар, которые стоят даже дешевле, чем ранее предлагавшиеся из украинских городов", — добавляет Марина Казакова.

Там, где их нет. В тренде туры в дружественные страны, куда не пускают россиян

Среди новых тенденций на рынке, которую в 2022 году заметили в Join UP, стал рост спроса на путешествия в страны, которые не выдают туристические визы гражданам России. Речь идет о следующих странах:

Бельгия

Дания

Эстония

Латвия

Литва

Нидерланды

Польша

Словакия

Чехия

Финляндия

Попасть в перечисленные страны можно даже на туристическом автобусе. В качестве бюджетного отдыха зимой в Join UP советуют автобусные туры в Чехию, где рождественские Прага и Карловы Вары привлекают сказочной зимней атмосферой и возможностью оздоровления на термальных источниках. Стоит такая поездка от 23311 грн за 7 ночей на двоих. Напомним, для российских туристов Чехия закрыла свои границы с 25 октября.

Согласно опросу, который проводили в компании Eurotrips Ukraine в социальных сетях, из около десяти направлений люди выбрали следующие места, куда хотят поехать зимой:

Флоренция (Италия)

Париж (Франция)

Амстердам (Нидерланды)

Лапландия (Финляндия)

[ + – ] Рождественская Флоренция [ + – ] Новогодний Амстердам [ + – ] Зимний Париж [ + – ] Сказочная Лапландия

"Европа уже в начале декабря готовится к Рождеству, поэтому почувствовать атмосферу праздника и отдохнуть от веерных отключений можно почти весь декабрь, — рассказывает Фокусу Эльмира Джангирова, тревел-эксперт. — Из своего опыта, советую Вену, Прагу и Будапешт. Рождественские ярмарки, вкусная еда, яркие наряды – все это позволит погрузиться в сказочную и новогоднюю атмосферу, не потратив дополнительные деньги на билеты на самолет".

Марины Казакова добавляет, что среди украинцев пользуются спросом авиа и автобусные туры на горнолыжные курорты Словакии, Польши и Австрии, а также автобусные туры с посещением рождественской ярмарки в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Латвии, Литве, Италии, Финляндии и Швейцарии.

"Рекомендую посетить новогоднюю Прагу, где рождественская ярмарка продлится до 6 января, или ощутить настоящее гостеприимство прибалтийских стран, поддержавших Украину. А тем, у кого есть маленькие дети, верящие в сказку, советую поехать на родину Санта-Клауса в Финляндии", — добавляет Казакова. Напомним, Финляндия закрыла границу для российских туристов с 30 сентября.

[ + – ] Рождественская Прага Фото: pixabay.com

По словам Марины Казаковой, цены на автобусные туры незначительно выросли из-за подорожания топлива и размещения в гостиницах, которые вернули тарифы на докоронавирусный уровень из-за отмены ковидных ограничений и спроса туристов на отдых.

Интересно, что и в сегменте автобусных туров из-за войны также произошли заметные логистические изменения. К примеру, если до войны автобусные туры компании Eurotrips Ukraine всегда стартовали со Львова, то теперь половина туров стартует из городов Польши.

"Мы получаем много запросов от туристов, которые хотят присоединиться к туру в Европе, а, согласно правилам, когда автобус выезжает из Украины в Европу, там на борт запрещено брать дополнительных пассажиров. Если во время проверки в Европе в автобусе обнаружат подсевших, нам грозит большой штраф и, возможно, даже арест автобуса. Поэтому мы тестируем направления заранее, смотрим на спрос и выбираем, какие туры будут стартовать из Украины, а какие — из Польши", — рассказывает Фокусу Дмитрий Яремкович.

К друзьям на Запад. Как украинцы из Украины едут в гости к своим по всему миру

"Мы с дочерью собираемся в Германию, оттуда в Нидерланды и Бельгию. Ехать будем на поезде до Львова, дальше автобусом в Дюссельдорф, так получается дешевле", — рассказывает собеседница Фокуса из Киева. – Решили ехать, пока сестра временно живет в Германии, и можно остановиться у нее, сэкономив на проживании". Действительно, ввиду того что миллионы украинцев из-за войны рассеяны по всему миру, многие граждане из Украины теперь направляются в гости к своим на Запад. Кроме того, всегда было немало путешественников, предпочитающих самостоятельное планирование маршрутов, а не бронирование туров. Однако такие путешествия сейчас организовать непросто.

"В прошлом году одним из "стоп-факторов" для украинцев были действующие ковидные ограничения, а сейчас каждое путешествие – это буквально квест. Пассажирам приходится менять несколько видов транспорта вместо того, чтобы просто сесть на самолет в своем городе и долететь, куда следует. И это негативно влияет и на стоимость, и на логистику", – рассказывает Андрей Буренок, основатель и генеральный директор сервиса поиска авиабилетов TripMyDream. Собеседник Фокуса называет следующие факторы, усложняющие организацию путешествий:

отсутствие авиасообщения с Украиной

ухудшение финансового положения

невозможность выезда мужчин

сложности с дорогой

Согласно данным внутренней аналитики TripMyDream, наибольшим спросом у украинцев сейчас пользуются вылеты из Польши и Молдовы. По наблюдениям компании, количество транзакций за авиабилеты с вылетом из Польши выросло в 3-4 раза по сравнению с довоенным временем, а средний чек вырос примерно в 1,5 раза. Андрей Буренок связывает это с тем, что пассажиры теперь часто покупают билеты либо со дня на день, либо через 1-2 недели, а не заранее (например, за полтора месяца), как раньше.

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ТОП-10 ближайших аэропортов. Куда украинцы едут, чтобы пересесть на самолет

Эльмира Джангирова, добавляет что туристам из Украины сначала необходимо добраться до аэропортов Польши, Словении, Венгрии или Молдовы, а затем пересаживаться на самолет. При этом собеседница Фокуса предупреждает, что воздушные тревоги влияют на движение поездов, поэтому необходимо закладывать дополнительное время на дорогу, чтобы не опоздать на самолет. То есть, планируя вылет из аэропорта Кракова, скажем, во вторник, стоит приехать в Краков в понедельник и переночевать уже по месту.

В TripMyDream называют следующие ТОП-10 самых популярных направлений перелетов украинцев:

Варшава – Торонто

Варшава – Париж

Варшава – Барселона

Варшава – Нью-Йорк

Варшава – Тель-Авив

Варшава – Лиссабон

Варшава Дублин

Кишинев – Стамбул

Тель-Авив – Варшава

Варшава – Денпасар

Важно

Полеты во сне и наяву. Как украинцы путешествуют по миру во время войны

Бюджетные путешествия можно организовать благодаря автобусам или железной дороге. "Удобное железнодорожное сообщение позволяет просто добраться до Польши, Венгрии и Словакии. В Польшу идут поезда Киев-Варшава или Киев-Краков, в Будапешт или Словакию отправляются поезда из Киева, Чопа или Мукачево", — рассказывает Андрей Буренок. По мнению эксперта, отличным решением на Новый Год станут горнолыжные курорты Польши (Закопане, Каспровый Верх и др.) и Словакии (Попрад, Ясна, Татранска Ломница и другие).

Если же хочется погреться на солнышке, то из аэропортов Евросоюза есть много рейсов в теплые страны, например, в ОАЭ, а также в Тель-Авив, на юг Италии (на остров Сицилияю), в Португалию (на остров Мадейра) и на Канарские острова (Испания). Цена зависит от авиакомпании и дат перелета. Например, из Варшавы в Фуншал (Мадейра) с вылетом 4 января и возвращением 11 января билет на одного пассажира стоит около 10 тыс. грн. Примерно в такую же цену обойдется в начале января и перелет из Варшавы в Тель-Авив (туда и обратно).