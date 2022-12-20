Знайти свято. Як і куди їдуть українці відпочити на Новий рік

Напередодні Різдва та Нового року багато хто в Україні потребує перезавантаження та хоча б нетривалого відпочинку від воєнних реалій. Принаймні таку нагоду батьки прагнуть подарувати своїм дітям, які не виїхали з України. Фокус дізнався, які поїздки обирають українці у воєнний час.

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Коли почалася війна, багато українців воліли наполегливо працювати у своїй сфері, нехтуючи вихідними та відпочинком. Країна наче зібрала зусилля для ривка, відкладаючи щасливі моменти до української перемоги. Відповідно, багато хто продовжує відмовлятися від подорожей. "Ми щороку взимку їздили з дітьми на лижі. Але цього року — ні. Вже після війни. Діти поставилися з розумінням", — відповів на запитання про зимовий відпочинок один зі співрозмовників Фокусу.

Однак війна триває вже десять місяців, і внутрішні ресурси поступово вичерпуються. Багато хто відчуває потребу зробити паузу для відновлення. Відповідно, інтерес до подорожей зростає.

Туризм воєнного часу. Що сталося з пріоритетами мандрівників

Традиційно напередодні зимових свят спостерігається сплеск попиту на подорожі. Щоб не переплачувати, тури за найкращою ціною громадяни бронюють наперед, а туркомпанії формують свої пропозиції ще з літа.

У пресслужбі туроператора Join UP Фокусу розповіли, що й цього року в період новорічних і різдвяних свят спостерігається зростання кількості бронювань турів, але, звісно, не в таких обсягах, як раніше.

"Попит на тури значно впав через два фактори — неможливість виїзду чоловіків за кордон, оскільки жінки подорожувати самостійно не завжди готові, і зростання курсу валют, що веде до підвищення вартості турів у гривні", — додає Марина Казакова, засновниця турагентства Kazakov's Travel. Але оператори ринку, які пережили коронавірусні обмеження, намагаються працювати і в таких умовах.

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"Є хороша та погана новина для нас. Хороша — попит є. Погана — він у 10 разів менший за минулорічний. Але ми не зупиняємося. Нас надихає, що навіть у період війни люди готові втілювати мрії, подорожувати, відкривати для себе щось нове ", — говорить Дмитро Яремкович, генеральний директор і керуючий партнер туристичної компанії Eurotrips Ukraine.

Ще одна тенденція, яку помітили в Join UP, — зменшення горизонту планування. Тобто через високий рівень невизначеності в умовах війни подорожі рідше бронюють заздалегідь, і, як наслідок, операторам галузі значна кількість запитів надходить "сьогодні на завтра". Це створює певні складнощі.

"Раніше, щоб зафіксувати оптимальні ціни, ми бронювали готелі на Новий рік за 3-5 місяців і заздалегідь вносили передоплату, оскільки ми знали попит і були впевнені, що зможемо виконати свої плани, — розповідає Дмитро Яремкович. — Але те, які напрями точно поїдуть, під час війни ми можемо зрозуміти лише за 3-4 тижні до виїзду".

Співрозмовник Фокусу зазначає, що в такій ситуації доводиться домовлятися з готелями про відстрочку дати оплати. І хоча багато готелів ідуть на поступки, кращих цін, як раніше, досягти не вдається — зростання цін готелів становить 10-20%.

У фокусі України. Як рідна країна стала для українців пріоритетним напрямком для подорожей

У 2022 році подорожі Україною вийшли на друге місце за популярністю, поступившись першістю лише традиційному лідеру минулих років — Єгипту, що стало значною зміною порівняно з попередніми роками. Цю тенденцію в Join UP пов'язують із обмеженнями на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку та загальним зростанням зацікавленості українців у власній країні. У пріоритеті — гірські лижі, різдвяний Львів, лікувальні санаторії, спокійний відпочинок у Карпатах.

"Охочі відпочити всією родиною обирають подорожі Україною. Відповідно, попит на цю категорію турів значно збільшився, — коментують у Join UP. — Клієнтів цікавить наявність генераторів в українських готелях, а також можливість подорожувати з домашніми вихованцями, яких тепер найчастіше бояться залишити вдома на самоті".

Серед українців, які так чи інакше відчувають пов'язані з війною стреси, у 2022 році зросла популярність відпочинку в санаторіях. Зокрема, у туроператора Join UP у жовтні структура продажу турів Україною була такою:

санаторні: 44,4%

поїздки в Карпати з метою ретриту й оздоровлення: 29%

гірськолижні напрямки: 19,5% (з тенденцією до зростання в зимовий період)

[ + – ] Узимку зростає популярність гірськолижного відпочинку в українських Карпатах

Цікаво, що подорожі Україною на Новий рік і Різдво тепер обирають навіть ті громадяни, які на період війни виїхали за кордон. Наприклад, одна зі співрозмовниць Фокусу планує з Британії вирушити до різдвяного Львова й потім провести кілька днів у Карпатах.

Труднощі перельотів. Як війна вплинула на авіаційний туризм

Незважаючи на війну та заборону польотів із України, українці не перестали літати на відпочинок. "Аудиторія закордонних турів змінилася — якщо раніше подорожували переважно сім'ї, то тепер за об'єктивними обставинами жінки з дітьми", — коментують ситуацію в пресслужбі туроператора Join UP.

На Новий рік 2023 року традиційним лідером бронювань, за статистикою Join UP, залишається Єгипет, що відрізняється високим рівнем комфорту, широким вибором готелів, популярною системою "все включено" й оптимальним співвідношенням ціни та якості (відпочити вдвох протягом 7 ночей можна від 37 055 грн) .

За словами Марини Казакової, цього року, обираючи новорічні тури в Єгипет, українці віддають перевагу Хургаді й Марса-Алам, оскільки ці напрямки взимку популярніші серед європейців.

[ + – ] Хургада Фото: pixabay.com

Далі серед пріоритетів клієнтів у Join UP називають ОАЕ та Танзанію (о. Занзібар), куди можна вирушити з Молдови, Румунії, Польщі, Чехії, Угорщини та Італії. Крім того, є невеликий попит на досить далекі напрямки: Шрі-Ланка, Індонезія, Таїланд, Мексика, Домінікана. Наприклад, відпустка на двох за 10 ночей на Танзанії коштуватиме 89 686 грн, а така ж подорож, але на 9 ночей, на Мальдіви – від 95 912 грн.

Під час війни через заборону польотів ізУ країни громадянам, щоб дістатися, скажімо, до Хургади чи Занзібару, доводиться спочатку вирушати в аеропорти сусідніх країн. Це виливається у додаткові витрати часу та грошей. За спостереженнями Дмитра Яремковича, на авіаподорож тепер потрібно закладати щонайменше на два дні більше, а в ціну авіатурів додавати вартість дороги до найближчого європейського аеропорту. Проте співрозмовник Фокусу зазначає, що багато саме європейських напрямів із Польщі коштують дешевше.

"Потрібно розуміти, що базовий тариф на вильоти з європейських міст може бути дорожчим у порівнянні з тарифами на виліт із міст України. Але можна знайти "гарячі тури", наприклад, на острів Занзібар, які коштують навіть дешевше, ніж ті, що раніше пропонувалися з українських міст", — додає Марина Казакова.

Там, де їх нема. У тренді тури до дружніх країн, куди не пускають росіян

Серед нових тенденцій на ринку, яку у 2022 році помітили в Join UP, стало зростання попиту на подорожі до країн, які не видають туристичні візи громадянам Росії. Йдеться про такі країни:

Бельгія

Данія

Естонія

Латвія

Литва

Нідерланди

Польща

Словаччина

Чехія

Фінляндія

Потрапити в перераховані країни можна навіть на туристичному автобусі. Як бюджетний відпочинок взимку в Join UP радять автобусні тури в Чехію, де різдвяні Прага та Карлові Вари приваблюють казковою зимовою атмосферою та можливістю оздоровлення на термальних джерелах. Коштує така поїздка від 23 311 грн за 7 ночей на двох. Нагадаємо, для російських туристів Чехія закрила свої кордони з 25 жовтня.

Згідно з опитуванням, яке проводили в компанії Eurotrips Ukraine у соціальних мережах, із близько десяти напрямків люди вибрали такі місця, куди хочуть поїхати взимку:

Флоренція (Італія)

Париж (Франція)

Амстердам (Нідерланди)

Лапландія (Фінляндія)

[ + – ] Різдвяна Флоренція [ + – ] Новорічний Амстердам [ + – ] Зимовий Париж [ + – ] Казкова Лапландія

"Європа вже на початку грудня готується до Різдва, тому відчути атмосферу свята й відпочити від віялових відключень можна майже весь грудень, — розповідає Фокусу Ельміра Джангірова, тревел-експертка. — Зі свого досвіду раджу Відень, Прагу та Будапешт. Різдвяні ярмарки, їжа, яскраве вбрання — все це дозволить поринути в казкову та новорічну атмосферу, не витративши додаткові гроші на квитки на літак”.

Марина Казакова додає, що серед українців користуються попитом авіа та автобусні тури на гірськолижні курорти Словаччини, Польщі та Австрії, а також автобусні тури з відвідуванням різдвяного ярмарку в Польщі, Угорщині, Чехії, Німеччині, Латвії, Литві, Італії, Фінляндії та Швейцарії.

"Рекомендую відвідати новорічну Прагу, де різдвяний ярмарок триватиме до 6 січня, або відчути справжню гостинність прибалтійських країн, які підтримали Україну. А тим, у кого є маленькі діти, які вірять у казку, раджу поїхати на батьківщину Санта-Клауса у Фінляндії", — додає Козакова. Нагадаємо, Фінляндія закрила кордон для російських туристів із 30 вересня.

[ + – ] Різдвяна Прага Фото: pixabay.com

За словами Марини Казакової, ціни на автобусні тури незначно зросли через подорожчання палива та розміщення в готелях, які повернули тарифи на докоронавірусний рівень через скасування ковідних обмежень і попит туристів на відпочинок.

Цікаво, що й у сегменті автобусних турів через війну також відбулися помітні логістичні зміни. Наприклад, якщо до війни автобусні тури компанії Eurotrips Ukraine завжди стартували зі Львова, тепер половина турів стартує з міст Польщі.

"Ми отримуємо багато запитів від туристів, які хочуть приєднатися до туру в Європі, а згідно з правилами, коли автобус виїжджає з України в Європу, там на борт заборонено брати додаткових пасажирів. Якщо під час перевірки в Європі в автобусі виявлять тих, хто підсів, нам загрожує великий штраф і, можливо, навіть арешт автобуса. Тому ми тестуємо напрямки заздалегідь, дивимося на попит і обираємо, які тури стартуватимуть із України, а які з Польщі", — розповідає Фокусу Дмитро Яремкович.

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"Ми з дочкою збираємося в Німеччину, звідти в Нідерланди й Бельгію. Їхатимемо поїздом до Львова, далі автобусом до Дюссельдорфа, так виходить дешевше, — розповідає співрозмовниця Фокуса з Києва. — Вирішили їхати, поки сестра тимчасово живе в Німеччині, і можна зупинитися в неї, заощадивши на проживанні". Дійсно, зважаючи на те, що мільйони українців через війну розпорошені по всьому світу, багато громадян із України тепер прямують у гості до своїх на Захід. Крім того, завжди було чимало мандрівників, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів, а не бронюванню турів, проте такі подорожі зараз організувати непросто.

"Минулого року одним зі "стоп-факторів" для українців були чинні ковідні обмеження, а зараз кожна подорож — це буквально квест. Пасажирам доводиться міняти кілька видів транспорту замість того, щоб просто сісти на літак у своєму місті й долетіти, куди слід. І це негативно впливає і на вартість, і на логістику", — розповідає Андрій Буренок, засновник і генеральний директор сервісу пошуку авіаквитків TripMyDream. Співрозмовник Фокусу називає такі фактори, що ускладнюють організацію подорожей:

відсутність авіасполучення з Україною

погіршення фінансового стану

неможливість виїзду чоловіків

складнощі з дорогою

Згідно з даними внутрішньої аналітики TripMyDream, найбільший попит українців нині мають вильоти з Польщі та Молдови. За спостереженнями компанії, кількість транзакцій за авіаквитки з вильотом із Польщі зросла в 3-4 рази порівняно з довоєнним часом, а середній чек зріс приблизно в 1,5 разу. Андрій Буренок пов'язує це з тим, що пасажири тепер часто купують квитки або щодня, або через 1-2 тижні, а не заздалегідь (наприклад, за півтора місяця), як раніше.

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Ельміра Джангірова, додає, що туристам із України спочатку необхідно дістатися аеропортів Польщі, Словенії, Угорщини або Молдови, а потім пересідати на літак. Водночас співрозмовниця Фокусу попереджає, що повітряні тривоги впливають на рух потягів, тому необхідно закладати додатковий час на дорогу, щоб не запізнитися на літак. Тобто, плануючи виліт із аеропорту Кракова, скажімо, у вівторок, варто приїхати в Краків у понеділок і переночувати вже на місці.

У TripMyDream називають наступні ТОП-10 найпопулярніших напрямів перельотів українців:

Варшава — Торонто

Варшава — Париж

Варшава — Барселона

Варшава — Нью-Йорк

Варшава — Тель-Авів

Варшава — Лісабон

Варшава —Дублін

Кишинів — Стамбул

Тель-Авів — Варшава

Варшава — Денпасар

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Бюджетні подорожі можна організувати завдяки автобусам чи залізниці. "Зручне залізничне сполучення дозволяє просто дістатися до Польщі, Угорщини та Словаччини. До Польщі йдуть потяги Київ-Варшава чи Київ-Краків, до Будапешту або Словаччини відправляються поїзди з Києва, Чопа чи Мукачева", — розповідає Андрій Буренок. На думку експерта, чудовим рішенням на Новий Рік стануть гірськолижні курорти Польщі (Закопане, Каспровий Верх та ін.) та Словаччини (Попрад, Ясна, Татранська Ломниця та інші).

Якщо ж хочеться погрітися на сонечку, то з аеропортів Євросоюзу є багато рейсів до теплих країн, наприклад, до ОАЕ, а також до Тель-Авіва, на південь Італії (на острів Сицилія), у Португалію (на острів Мадейра) та на Канарські острови (Іспанія). Ціна залежить від авіакомпанії та дат перельоту. Наприклад, із Варшави до Фуншалу (Мадейра) з вильотом 4 січня та поверненням 11 січня квиток на одного пасажира коштує близько 10 тис. грн. Приблизно так само обійдеться на початку січня і переліт із Варшави до Тель-Авіва (туди і назад).