Деньги есть, деньги будут: почему Украине не грозит кризис платежного баланса

Россия продвигает очередной информационный вброс о том, что в Украине из-за проблем в энергосистеме скоро возникнет кризис, когда страна не сможет рассчитаться по долгам. Фокус узнал, что происходит.

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Российские издания со ссылкой на статью в The Washington Post продвигают тезисы, что валютные резервы Украины на исходе, и якобы скоро страна останется без валютных резервов. "Украина уже не может оплачивать свои обязательства по внешнему долгу, для нее настает Судный день – кризис платежного баланса", — говорится в ряде материалов, опубликованных российскими сайтами.

Виталий Шапран, экономист, член Общества финансовых аналитиков, отрицает близость таких заявлений к истине. "Во-первых, не все, что дают Украине – дают в долг. Часть средств поступает в форме грантов и помощи, которая возврату не подлежит. Что касается долгов, то абсолютно большая их часть, что возникла во время войны, будет компенсирована за счет золотовалютных резервов ЦБ РФ, арестованных в США и ЕС. В РФ пока это не осознали только потому, что наши законотворцы и чиновники двигаются очень медленно в этом направлении, соответственно, не торопится и ЕС", — отметил Виталий Шапран.

Эксперт подчеркнул: золотовалютные резервы НБУ сегодня находятся на максимуме с начала войны, около 30 млрд долларов, поэтому кризис платежного баланса Украине никак не угрожает.

"Я бы сказал, наоборот, Украина еще не в полной мере готова принять и пустить на восстановление конфискованные российские активы именно из-за масштабности этой операции, у нас не такая большая экономика, чтобы "переработать" 300-400 млрд долларов в год, а ЗВР НБУ вообще никогда не превышали исторически 50 млрд долларов. Действительно, атаки на энергетическую инфраструктуру приведут к снижению ВВП большими темпами, чем ожидалось на 5-7%. Впрочем, и эту цифру нужно правильно оценивать, поскольку при 30-40% снижении ВВП страны оставили до 20% активных потребителей, большинство из которых нашли работу в странах ЕС", — отметил Виталий Шапран.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что для любого события при желании можно сформировать апокалиптический сценарий и очень благоприятный.

"Кто-то пользуется этим, публикуя самые ужасные последствия. И, конечно, это может быть частью информационной войны. Поскольку любая неуправляемая истерия и паника опасна и может существенно усугубить ситуацию. Но в реальности, если спросить себя и власти, есть ли проблемы? Безусловно. Но эти проблемы видят регуляторы и власти, пытаются их купировать доступными инструментами", — считает эксперт.

Ранее Фокус писал, что рейтинговое агентство S&P повысило кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте.

Как уже писал Фокус, Ваграм Степанян, постоянный представитель МВФ в Украине отметил, что колоссальные повреждения инфраструктуры негативно влияют на экономическую ситуацию. Поэтому на 2022 год в МВФ прогнозируют сокращение реальной экономики на треть.