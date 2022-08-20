Дефолта не будет: S&P повысило кредитний рейтинг Украины

По мнению аналитиков, украинцы завершили реструктуризацию, но не смогут выплачивать внешний долг в срок и в полном объеме.

19 августа рейтинговое агентство S&P повысило кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте. Об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на сайт организации.

S&P Global Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины "SD/SD" до "CCC+/C". Долгосрочный рейтинг выпуска реструктурированных валютных облигаций повысили с "D" до "CCC+". Прогноз по долгосрочным рейтингам оценили как стабильный.

Стоит объяснить: показатель "D" говорит о том, что плательщик кредита находится на грани дефолта. "SD" означает, что должник выборочно не выполнил некоторые финансовые обязательства, но, предположительно, может выполнить другие условия в срок. "CCC" значит, что лицо может не выплатить долги, и его платежи зависят от благоприятности условий. "C" говорит примерно о том, что должник рискует не выплатить проценты и процесс возмещения закончится намного позже.

Аналитики S&P пришли к выводу, что Украина завершила реструктуризацию проблемного долга, но платежеспособность страны зависит от множества факторов. Украинское правительство реструктурировало европейские блигации на $22,6 млрд и еврооблигации с государственной гарантией на $1,5 млрд долларов после того, как большая часть держатели согласились отсрочить выплаты процентов по основной сумме долга на два года (24 месяца).

Ранее писали, что инвесторы согласились до 2024 года дать Украине отсрочку по выплате внешнего долга, составляющего $20 млрд. Такое решение 75% владельцев облигаций приняли на фоне продолжающейся войны.

Вскоре после этого появилась информация, что агентства S&P и Fitch снизили кредитные рейтинги Украины. По их мнению, страна достигла дефолта из-за проблем с реструктуризацией внешнего долга.