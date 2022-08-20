Дефолту не буде: S&P підвищило кредитний рейтинг України

На думку аналітиків, українці завершили реструктуризацію, але не зможуть сплачувати зовнішній борг у вказаний термін та в повному обсязі.

19 серпня рейтингова агенція S&P підвищила кредитні рейтинги України в іноземній валюті. Про це пише "РБК-Україна", посилаючись на сайт організації.

S&P Global Ratings підвищило довгостроковий та короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України "SD/SD" до "CCC+/C". Довгостроковий рейтинг випуску реструктурованих валютних облігацій підвищили з D до CCC+. Прогноз щодо довгострокових рейтингів оцінили як стабільний.

Варто пояснити: показник "D" говорить про те, що платник кредиту знаходиться на межі дефолту. "SD" означає, що боржник вибірково не виконав деякі фінансові зобов'язання, але, ймовірно, може виконати інші умови у зазначений термін. "CCC" означає, що боржник може не виплатити борги, і його платежі залежать від сприятливості умов. "C" говорить приблизно про те, що боржник ризикує не виплатити відсотки і процес відшкодування закінчиться набагато пізніше.

Аналітики S&P дійшли висновку, що Україна завершила реструктуризацію проблемного боргу, але платоспроможність країни залежить від багатьох факторів. Український уряд реструктурував європейські облігації на $22,6 млрд і єврооблігації з державною гарантією на $1,5 млрд доларів після того, як більша частина власників погодилися відстрочити виплати відсотків за основною сумою боргу на два роки (24 місяці).

Раніше писали, що інвестори погодилися до 2024 року дати Україні відстрочку з виплати зовнішнього боргу, що становить $20 млрд. Таке рішення 75% власників облігацій ухвалили на тлі війни, що триває.

Незабаром після цього з'явилася інформація, що агентства S&P та Fitch знизили кредитні рейтинги України. На їхню думку, країна досягла дефолту через проблеми із реструктуризацією зовнішнього боргу.