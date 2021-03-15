Українська валюта подешевшає до 31 гривні за долар до кінця 2024 року — S & P

Згідно з прогнозом, уже до кінця цього року національна валюта девальвує до 29,5 гривень за долар.

У кінці 2024 року курс української національної валюти буде на рівні 31 гривні за долар. Про це йдеться в прогнозі, опублікованому агентством Standard and Poor's Global Ratings.

За даними S & P, уже до кінця 2021 року національна валюта подешевшає до 29,5 гривень за долар. У 2022 році її вартість буде 30 гривень за долар, у 2023 році гривня подешевшає щодо долара ще на 50 копійок, після чого до 2024 року дійде до позначки в 31 гривню за долар.

Інфляція в поточному році прогнозується на рівні 7,7%. У наступному році вона, за даними агентства, становитиме 5,5%, у 2023 і 2024 роках — 5%.

Зростання ВВП очікується на рівні 4% у 2021 році, у 2022-му — на рівні 3,5%, у 2023 і 2024 роках — по 3%.

При цьому номінальний ВВП за роками, згідно з прогнозом S & P, буде на рівні 156 мільярдів доларів у поточному році, 176 мільярдів доларів — у 2022-му, 176 мільярдів доларів — у 2023-му, 187 мільярдів доларів — у 2024-му.

На відміну від країн Європи, український ВВП виявився відносно стійким до впливу пандемії COVID-19 у 2020 році. Причиною в S & P називають те, що сектори послуг, які схильні до найбільшого ризику через соціальне дистанціювання, становлять лише близько 2% ВВП.

Як повідомлялося раніше, державний борг України за січень збільшився на 6,34 мільярдів гривень.

У 2021 році державі треба виплатити $ 8,2 млрд для погашення внутрішнього боргу, $ 3,4 млрд — зовнішнього, $ 2,7 млрд — для обслуговування внутрішнього боргу і $ 1,8 млрд грн — обслуговування зовнішнього боргу. Разом — $ 16 млрд. Далі виплати знизяться до $ 8,6 млрд грн у 2022 році, і до $ 8,9 млрд — у 2023 році. Виплати у 2024-му зростуть до $ 10,1 млрд, а потім знову знизяться до $ 8,1 млрд у 2025-му.

Уряд стверджував, що гроші, необхідні для виплат за держборгом, закладені в держбюджет-2021.

За неповний 2020 рік кожен громадянин України заплатив близько трьох тисяч гривень з власної кишені за обслуговування державного боргу.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан. "Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу. Кожен українець за обслуговування держборгу заплатив по три тисячі гривень. Іншими словами, кожен з нас: ви, я, інші українці — витратили у 2020 році по 3000 гривень на обслуговування держборгу", — повідомив він.

За підсумками 2019 Україна виплатила на погашення та обслуговування держборгу 464,4 млрд гривень, що становило 46% доходів бюджету.