Украинская валюта подешевеет до 31 гривны за доллар к концу 2024 года, – S&P

Согласно прогнозу, уже к концу этого года национальная валюта девальвирует до 29,5 гривны за доллар.

В конце 2024 года курс украинской национальной валюты будет на уровне 31 гривны за доллар. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном агентством Standard and Poorʼs Global Ratings.

По данным S&P, уже к концу 2021 года национальная валюта подешевеет до 29,5 гривны за доллар. В 2022 году ее стоимость составит 30 гривен за доллар, в 2023 году гривна подешевеет по отношению к доллару еще на 50 копеек, после чего к 2024 году дойдет до отметки в 31 гривну за доллар.

Инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 7,7%. В следующем году она, по данным агентства, составит 5,5%, в 2023 и 2024 годах – 5%.

Рост ВВП ожидается на уровне 4% в 2021 году, в 2022-м – на уровне 3,5%, в 2023 и 2024 годах – по 3%.

При этом номинальный ВВП по годам, согласно прогнозу S&P, будет на уровне 156 миллиардов долларов в текущем году, 176 миллиардов долларов – в 2022-м, 176 миллиардов долларов – в 2023-м, 187 миллиардов долларов – в 2024-м.

В отличие от стран Европы, украинский ВВП оказался относительно устойчивым к воздействию пандемии COVID-19 в 2020 году. Причиной в S&P называют то, что секторы услуг, которые подвержены наибольшему риску из-за социального дистанцирования, составляют лишь около 2% ВВП.

Как сообщалось ранее, государственный долг Украины за январь вырос на 6,34 миллиарда гривен.

В 2021 году государству предстоит выплатить $8,2 млрд для погашения внутреннего долга, $3,4 млрд – внешнего, $2,7 млрд – для обслуживания внутреннего долга и $1,8 млрд грн – обслуживания внешнего долга. Итого – $16 млрд. Далее выплаты снизятся до $8,6 млрд грн в 2022 году, и до $8,9 млрд – в 2023 году. Выплаты в 2024-м вырастут до $10,1 млрд, а затем опять снизятся до $8,1 млрд в 2025-м.

Правительство утверждало, что деньги, необходимые для выплат по госдолгу, заложены в госбюджет-2021.

За неполный 2020 год каждый гражданин Украины заплатил порядка трех тысяч гривен из собственного кармана за обслуживание государственного долга.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан. "Каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга. Каждый украинец за обслуживание госдолга заплатил по три тысячи гривен. Иными словами, каждый из нас: вы, я, остальные украинцы – потратили в 2020 году по 3000 гривен на обслуживание госдолга", – сообщил он.

По итогам 2019 Украина выплатила на погашение и обслуживание госдолга 464,4 млрд гривен, что составило 46% доходов бюджета.