"Есть риск взрыва": в США заговорили о трудностях в ремонте энергосистемы Украины, – СNN

Американские журналисты объяснили, почему США не могут полностью закрыть потребность Украины в оборудовании, необходимом для восстановления инфраструктуры.

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Соединенные Штаты Америки сталкиваются с проблемами при поставках оборудования для ремонта энергетических объектов в Украину. Об этом сообщает издание CNN.

Авторы публикации упомянули о том, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен дал обещание работать вместе с союзниками над защитой и восстановлением украинской энергетической инфраструктуры.

Отмечается, что первая партия обещанной американским президентом помощи уже прибыла в Украину. Она включает в себя автоматические выключатели, разъединители и реле. При этом в издании утверждают, что США сталкиваются на этом пути с препятствиями.

Один из американских чиновников сообщил CNN, что США пытаются преодолеть разрыв с Украиной по части оборудования, работая с частным сектором. Кроме того, существуют проблемы с глобальной цепочкой поставок, из-за чего Соединенные Штаты вынуждены ограничивать количество дополнительной помощи.

В издании пишут, что некоторые дорогостоящие технологии не могут быть использованы в Украине из-за разницы в частотах сетей. В США также рассчитывают на то, что предоставленные Украине системы ПВО уберегут американское оборудование и украинскую инфраструктуру от российских обстрелов.

Также упоминается о передаче в Украину газовых генераторов, которые, вероятнее всего, не будут использованы для заживления отдельных домов, однако смогут обеспечить энергией критически важные объекты.

Американский чиновник также объяснил, что даже в случае полного восстановления энергетической системы Украины, некоторое время ее нельзя будет использовать на полную мощность. В противном случае это может привести к взрыву.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал журналистам Associated Press о подготовке ЗРК Patriot к работе в Украине. Он отметил, что Соединенные Штаты разработали план по ускоренному обучению украинских солдат управлению комплексом.

Еще Фокус писал о том, что после визита Владимира Зеленского в США, госсекретарь Энтони Блинкен обсудил предложение Киева по мирному урегулированию с представителями "Большой семерки". Блинкен отметил, что это является "хорошим началом".