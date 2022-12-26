Намного быстрее: Кулеба рассказал о подготовке ЗРК Patriot к работе в Украине

Глава МИД Украины заявил, что он "абсолютно удовлетворен" результатами визита Владимира Зеленского в США.

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В Соединенных Штатах Америки разработали план по подготовке зенитных ракетных комплексов Patriot к работе в Украине, согласно которому обучение солдат занимает менее 6 месяцев. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Associated Press.

В публикации говорится о том, что стандартный срок обучения управлению американскими системами ПВО Patriot может длятся до года. Однако по ускоренной программе украинским военным понадобится на освоение необходимых знаний "намного меньше шести месяцев".

Кулеба отметил, что военнослужащие ВСУ отправятся получать новые компетенции "за пределами" Украины. По его словам, упомянутый план обучения даст возможность в кратчайшие сроки пройти обучение без какого-либо ущерба для качества использования этого оружия на поле боя.

Министр также упомянул о поездке президента Украины Владимира Зеленского в США. Дипломат признался журналистам, что "абсолютно удовлетворен" результатами, которые принес этот визит.

В публикации отмечают, что США выделили для Украины пакет военной помощи на сумму 1,8 миллиарда долларов, а также одну ракетную батарею Patriot.

По словам Дмитрия Кулебы, таким образом Соединенные Штаты показывают пример для остальных стран. Он заявил, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон говорит о роли США для Украины и Украины для США.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщала, что в Украине уже идет работа над тем, чтобы получить от США еще несколько батарей ЗРК Patriot. Дипломат отметила, что президент Зеленский дал соответствующий сигнал президенту США Джо Байдену во время визита в Вашингтон.

Фокус также писал о том, что командование ВСУ утвердило список военнослужащих, которые будут осваивать системы ПВО Patriot. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат 23 декабря.

Напомним, что по данным издания Politico, украинские военнослужащие будут обучаться использованию системы ПВО Patriot на одной из военных баз в Соединенных Штатах. Журналисты отметили, что ВСУ впервые пройдут обучение на территории США.