Набагато швидше: Кулеба розповів про підготовку ЗРК Patriot до роботи в Україні

Глава МЗС України заявив, що він "абсолютно задоволений" результатами візиту Володимира Зеленського до США.

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У Сполучених Штатах Америки розробили план підготовки зенітних ракетних комплексів Patriot до роботи в Україні, згідно з яким навчання солдатів займає менш як 6 місяців. Про це розповів Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Associated Press.

У публікації йдеться про те, що стандартний термін навчання управлінню американськими системами ППО Patriot може тривати до року. Однак, за прискореною програмою на освоєння необхідних знань українським військовим знадобиться "набагато менше шести місяців".

Кулеба зазначив, що військовослужбовці ЗСУ вирушать отримувати нові компетенції "за межами" України. За його словами, згаданий план навчання дасть можливість у найкоротші терміни пройти навчання без будь-яких збитків для якості використання цієї зброї на полі бою.

Міністр також згадав про поїздку президента України Володимира Зеленського до США. Дипломат зізнався журналістам, що "абсолютно задоволений" результатами, які приніс цей візит.

У публікації зазначають, що США виділили для України пакет військової допомоги на суму 1,8 мільярда доларів, а також одну ракетну батарею Patriot.

За словами Дмитра Кулеби, у такий спосіб Сполучені Штати показують приклад для інших країн. Він заявив, що візит Володимира Зеленського до Вашингтона говорить про роль США для України та України для США.

Раніше посол України в США Оксана Маркарова повідомляла, що в Україні вже йде робота над тим, щоби отримати від США ще кілька батарей ЗРК Patriot. Дипломат зазначила, що президент Зеленський дав відповідний сигнал президентові США Джо Байдену під час візиту до Вашингтона.

Фокус також писав про те, що командування ЗСУ затвердило список військовослужбовців, які освоюватимуть системи ППО Patriot. Про це розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат 23 грудня.

Нагадаємо, що за даними видання Politico, українські військовослужбовці навчатимуться використання системи ППО Patriot на одній із військових баз у Сполучених Штатах. Журналісти зазначили, що ЗСУ вперше пройдуть навчання на території США.